【企業盈警】中國天然氣（００９３１）料１２個月虧損擴大

《經濟通通訊社２２日專訊》中國天然氣（００９３１）公布，預期截至３月３１日止１２

個月虧損較去年３月３１日止１５個月的年度虧損約２﹒５４億元有所上升。

該集團指，虧損上升主因液化天然氣經營虧損，應收帳款減值及應收貸款減值。兩個期間的

虧損增加，主要是由於香港業務提供的金融借貸服務中的應收帳款和應收貸款減值增加以及液化

天然氣業務的經營虧損減少。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

