【企業盈警】中國天然氣（００９３１）料１２個月虧損擴大

《經濟通通訊社２２日專訊》中國天然氣（００９３１）公布，預期截至３月３１日止１２
個月虧損較去年３月３１日止１５個月的年度虧損約２﹒５４億元有所上升。
該集團指，虧損上升主因液化天然氣經營虧損，應收帳款減值及應收貸款減值。兩個期間的
虧損增加，主要是由於香港業務提供的金融借貸服務中的應收帳款和應收貸款減值增加以及液化
天然氣業務的經營虧損減少。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港政情20/06/2020
【國安立法】中央在香港設維護國家安全公署，特首指定法官審案
|生財有道19/06/2020
《嚟緊炒Ｄ乜》JS環球生活疫情中受惠 短期可再挑戰52周高位
|生財有道19/06/2020
《股市一周》美聯儲放水且中美關係緩和 港股全周彈342點
|中國故事19/06/2020
《神州經脈》富時完成首階段納A 外資淨流入創次高 滬指彈1％
|剖析天下19/06/2020
【太空競賽】布局Spacepower 高超音速VS北斗導航
|剖析天下19/06/2020
【太空競賽】中美下月齊探火星 「火箭之王」擬2030年首飛
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰