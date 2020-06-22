《日入而息》林鄭稱推動ＥＴＦ納入深港通，首批保就業名單公布

《今天重點》﹡林鄭月娥稱香港重建秩序及信心至為重要，推動ＥＴＦ納入深港通；國安法

立法是確保社會穩定重要舉措，不容有失；本港在金融、專業服務方面「本

錢」明顯，東盟發展潛力龐大

﹡港交所（００３８８）李小加稱今年是ＩＰＯ大年，難預測二次上市企業納

入港股通時間表；李小加稱市場短期難免有焦慮，但長遠影響有限；港交所

指期待監管機構批准在港推出Ａ股衍生產品

﹡惠譽指國安法實施會否影響本港評級仍言之尚早

﹡本港５月整體通脹率回落至１﹒５％，基本通脹率１﹒９％

﹡首批保就業名單曝光，養和港視ＩＴ榜上有名；港視（０１１３７）申領保

就業增聘員工，６至８月獲逾３０００萬補貼

﹡政府現金發放計劃已有逾２００名萬市民經電子登記



《即日市況》﹡憂疫情出現反彈，港股全日跌１３２點收２４５１１點險守十天線



《深滬股市》﹡ＬＰＲ持穩降準預期降溫，滬綜指倒跌０﹒０８％收市



《美元匯價》﹡美匯反彈將遇阻，可再次部署做空；歐元最新報１﹒１２０６╱１０，日圓

最新報１０６﹒８８╱９０



《公司業績》﹡筆克遠東（００７５２）中期少賺８０﹒３９％，不派中期息



《公司資訊》﹡小米（０１８１０）雷軍卸任凡客誠品北京科技董事

﹡中國海洋發展（０８０４７）三億股配售協議失效

﹡中國賽特（００１５３）今早宣布停牌

﹡北京金山軟件公司經營範圍變更，雷軍卸任執行董事

﹡永明金融表示首５個月表現主要受年金產品推動

﹡港交所（００３８８）李小加稱今年是ＩＰＯ大年，難預測二次上市企業納

入港股通時間表

﹡東亞（０００２３）企業支援措施，累接１６００申請

﹡金界控股（０３９１８）建議向部分投資者發行票據

﹡恆隆（００１０１）派過千萬商戶禮遇，商場購物有機會獲得自選商戶現金

券

﹡洪橋（０８１３７）出售持有裕興科技（０８００５）之４億股股份

﹡皇朝傢俬（０１１９８）附屬向控股股東出售近５５０萬元人民幣傢俬連配

套服務

﹡康宏環球（０１０１９）法院批准上訴申請並撤銷原訟裁決；曹貴子與兩名

前康宏環球高層涉串謀詐騙，被裁定表證成立

﹡博駿教育（０１７５８）因登記股東變更訂立新結構性合約

﹡富衛收購印尼壽險ＢＲＩ Ｌｉｆｅ股權

﹡華星控股（０８２３７）擬發行２５１３萬元的可換股債券

﹡匯豐推出香港首個中小企遙距開戶方案

﹡楓葉教育（０１３１７）收購新加坡國際學校ＣＩＳ

﹡置富產業信託（００７７８）推出首個商場手機應用程式

﹡網易（０９９９９）行使超額配股權並完成發行２５７２萬股份

﹡翰森製藥（０３６９２）附屬開發之奧氮平口崩片已獲頒發藥品註冊批件

﹡港鐵「程程２０％車費扣減」下月實施，最多享四五折

﹡中聯通（００７６２）上月４Ｇ用戶淨增１９０﹒５萬戶

﹡飛思達科技（０１７８２）岳勇辭任主席，管海卿接任

﹡渣打（０２８８８）與貿發局合作推出「渣打大灣區營商景氣指數」

﹡康師傅（００３２２）售物流服務公司所有股權，涉６７６萬美元

﹡中國再保險（０１５０８）子公司首５個月原保費收入按年升６﹒９％

﹡李氏大藥廠（００９５０）皮膚病藥於中國完成關鍵第ＩＩＩ期試驗

﹡中國創新投資（０１２１７）董事向心再遭台北地檢署駁回解除限制出境申

請

﹡勝獅貨櫃（００７１６）以１﹒３２億元人民幣出售全資附屬１００％權益



《神州民企》﹡騰訊（００７００）為畢業生提供超１０萬個崗位



《中國要聞》﹡水利部表示今年長江中下游汛情形勢不容樂觀

﹡國家大基金旗下基金入股盛吉盛半導體

﹡交易商協會公布第三批受托管理人名單，中行等在列

﹡工信部明確新能源汽車積分比例要求

﹡上期所將推動國際銅期貨合約和航運指數期貨上市

﹡中海石油氣電與殼牌達成內地首單碳中和ＬＮＧ交易

﹡中遠海運將與上期所合力發展航運衍生品

﹡方星海稱中國期貨品種開放模式要多元化；低硫燃料油期貨上市是服務全球

企業一項舉措

﹡世界人工智能大會將於７月９日至１１日在滬舉辦

﹡低硫燃料油期貨上市迎開門紅

﹡受疫情衝擊，迪士尼在華英語培訓公司停業

﹡首五個月上海期貨市場成交量按年增逾五成

﹡浙江商務廳表示推動浙滬共建大宗商品期現合作一體市場

﹡傅向升稱中國低硫燃料油產量將佔全球消費量的三成

﹡中汽協表示今年內地汽車銷量料降１０％－２０％

﹡中國５月特斯拉進口註冊數量環比降一半

﹡海口嚴禁商品房用地與其他產業項目用地捆綁搭配供應

﹡內地油價本周日調整，原油均值有望突破地板價

﹡國家中小企業發展基金成立，財政部持股近４３％

﹡人行表示一年期及五年期以上ＬＰＲ維持不變；人行１２００億逆回購利率

持平，淨投放１２００億

﹡分析表示貨幣政策克制，降準或下半年落地

﹡易會滿稱瑞幸造假完全不能代表全部在美上市中概股

﹡瑞信勝訴追回瑞幸３億美元，陸正耀家族基金遭清算

﹡中國以間諜罪起訴兩名加拿大人，杜魯多表示非常失望

﹡外交部表示孟晚舟事件與加國公民個案性質完全不同

﹡美國駐荷蘭大使表示如荷蘭使用華為，或阻兩國情報共享

﹡報道指華為將獲批准在英國興建研發中心；華為ＴａｉＳｈａｎ服務器中標

中國聯通天宮項目；華為入股中電科技德清華瑩電子

﹡特朗普稱防止干擾貿易談判，未升級中國涉疆官員制裁

﹡螞蟻金服更名「螞蟻科技集團」，支付寶增數十萬金融類搜索關鍵詞

﹡杭州網易雲音樂註冊資本增至１２﹒１９億美元

﹡淘寶布局線上教育發布「一億新生計劃」，３００萬門課程已上線

﹡趙立堅稱蓬佩奧涉華言論暴冷戰思維，國際社會沒市場

﹡中證指數公司下月將發布中證滬港深科技龍頭指數

﹡上海黃金交易所將部分長期未交易合約設為不活躍狀態

﹡能源局表示目標今年煤炭消費比重下降到５７﹒５％左右



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１１５７２﹒９３點

﹡台灣蘋果日報即日起分批遣散約１４０名員工



《其他消息》﹡林鄭月娥稱本港在金融、專業服務方面「本錢」明顯，東盟發展潛力龐大；

香港重建秩序及信心至為重要，推動ＥＴＦ納入深港通

﹡邱騰華稱迪士尼樂園未來一年經營或艱難，會特別注意開支管理

﹡投資基金公會表示投資者看好醫療及科技板塊，並重視基金派息

﹡陳茂波稱中美兩國關係跌宕起伏，令全球經濟復甦道路更艱難

﹡機管局料三跑仍可如期投入運作，並將加大融資規模

﹡陳南祿任馬會主席，利子厚為副主席

﹡會計師公會紀律處分兩名執業會計師，涉浩倫農業科技帳目

﹡本港首季經常帳赤字９０億元，國際收支盈餘２５８億元；３月私營機構就

業人數跌３﹒８％，職位空缺減４７％

﹡張建宗稱政府創造３萬臨時職位，助青年就業

﹡ＳＥＡ ＴＯ ＳＫＹ反應熱烈，原價加推２８５伙

﹡一手兩天近７０宗成交，按周增四成

﹡中環結志街１６及１８號物業下月拍賣，底價３﹒３億

﹡仲量聯行表示中環甲級寫字樓空置率升至１２年新高

﹡西九管理局料未來３年均錄赤字，擬將兩地皮招標

﹡美聯表示十大屋苑周末錄１９宗成交，近７年最旺父親節

﹡經絡表示若ＨＩＢＯＲ續跌，ＭＭＩ下調至２至２﹒５厘

﹡深股通額度全日用１７﹒７億元；滬股通額度全日用２０﹒２億元，陸股通

淨流入近２２億

﹡恆指公司推出滬深港通中國５００等五個新指數

﹡利嘉閣料下半年中小型住宅樓價升５％，全年累升９％

﹡本港５月整體通脹率回落至１﹒５％，基本通脹率１﹒９％

﹡上巿公司商會倡暫緩２％自由增購權限制至少９至１２個月

﹡國泰君安證券違反打擊洗錢等規定，遭證監會譴責及罰款２５２０萬



《紓困措施》﹡政府現金發放計劃已有逾２００名萬市民經電子登記

﹡首批保就業名單曝光，養和港視ＩＴ榜上有名

﹡渣打表示首天約九成客戶透過數碼渠道登記領取１萬元

﹡匯豐首日接獲逾７０萬份現金發放計劃電子申請

﹡中銀表示首天客戶逾８０％經電子渠道登記領取１萬元

﹡零售協會表示參考餐飲業推優惠，冀市道改善全年難復甦

﹡羅致光稱成立臨時失業援助金，須同時考慮ＭＰＦ對沖

﹡港視（０１１３７）申領保就業增聘員工，６至８月獲逾３０００萬補貼



《國安立法》﹡人大常委會本周末再開會，夏寶龍深圳聽取梁君彥意見

﹡中央在香港設維護國家安全公署，特首指定法官審案

﹡中央指派國家安全委員會顧問，譚耀宗不認同是太上皇

﹡方星海稱中證監支持香港國際金融中心的建設和發展

﹡李小加稱市場短期難免有焦慮，但長遠影響有限；國安法不會改變香港國際

金融市場的特殊功能

﹡李家超鄭若驊六紀律部隊部門首長全力支持配合國安法

﹡林鄭月娥稱國安法立法是確保社會穩定重要舉措，不容有失

﹡歐洲議會通過無約束力動議，或入稟海牙國際法院

﹡蓬佩奧稱美國或對待香港如深圳和上海般一樣

﹡聯合國人權事務專員：港區國安法須保護公民基本自由

﹡葉劉淑儀稱中央指派國家安全事務顧問無可厚非



《新冠肺炎》﹡中國海關禁美國泰森肉類進口，因發生員工聚集性感染

﹡全國昨新增１８宗確診，包括北京９宗、河北２宗本土

﹡國家醫保局表示各地應按程序將核酸檢測等納入醫保

﹡英國首相約翰遜將於明日宣布放寬疫情防控措施

﹡食物銀行表示申領飆三倍，下半年或難獲取捐贈

﹡專家指北京疫情進入平穩期，料不會持續超過一周

﹡瀝源邨７８歲女患者不治，確診死亡個案增至５宗

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