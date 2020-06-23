《日出而作》道指反彈納指破頂，美或再推刺激措施，微創醫療配股

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６０２４．９６ 升 １５３．５０點╱０．５９％

標普５００ ３１１７．８６ 升 ２０．１２點╱０．６５％

納斯達克 １００５６．４８ 升 １１０．３５點╱１．１１％

倫敦富時１００ ６２４４．６２ 跌 ４７．９８點╱０．７６％

法蘭克福ＤＡＸ １２２６２．９７ 跌 ６７．７９點╱０．５５％

巴黎ＣＡＣ４０ ４９４８．７０ 跌 ３０．７５點╱０．６２％



﹡香港時間７：３７ａｍ美元兌日圓１０６．９３，歐元兌美元１．１２７２



《最新資訊》﹡？明醫療（０２５００）申請股份全流通獲中證監會受理

﹡蘋果宣布於電腦使用自家晶片，取代由英特爾供應

﹡美國上月二手樓銷售跌９﹒７％，遠遜預期

﹡庫德洛表示美國未見第二波疫情，將出台第四輪援助方案

﹡歐元區６月消費者信心指數初值負１４﹒７，微勝預期

﹡ＳＥＡ ＴＯ ＳＫＹ暫收８千票，挑戰今年票王

﹡沛然環保（０８３２０）料全年虧轉盈賺８０萬元

﹡安悅國際（０８２４５）料全年虧損增至１９５０萬元

﹡威高股份：母公司折讓１﹒５％減持１﹒３３％股權

﹡美股受科技股提振上漲，道指升１５３點，納指破頂

﹡市場關注疫情下經濟復甦前景，美元下滑，澳元上漲

﹡東方財富為深股通十大成交活躍股榜首

﹡中印軍方指揮官據報再開會討論緩和緊張關係

﹡傳印放棄遵守邊境協議，准許向解放軍開槍

﹡京東出售途牛所有持股，涉資約４﹒６億元人民幣

﹡北方礦業（００４３３）料全年度虧損大增，應收帳撥備

﹡亞洲資源（００８９９）料全年度虧蝕增至最少３﹒５億元

﹡恩達集團（０１４８０）料中期純利跌最多５５％

﹡索信達（０３６８０）料中期盈利下跌甚或虧損

﹡森信紙業（００７３１）全年度稅前盈利減最少４９％

﹡遠東酒店（０００３７）料全年度虧損擴大

﹡樂思嘉（０１８６７）料全年度純利最少跌６０％

﹡首批註冊制受理ＩＰＯ企業３２家，擬募資３１２億元

﹡央視、人民日報、中新社及環時被美國列「外國使團」

﹡Ｋ２ Ｆ＆Ｂ（２１０８）新加坡食肆業務收益受影響

﹡ＭＯＳ Ｂｕｒｇｅｒ疫市拓展，擬開３至５分店

﹡全球確診病例突破９００萬宗，美國病例逾２３１萬宗

﹡南韓承認已面臨第二波疫情

﹡Ｈｙｐｅｂｅａｓｔ（００１５０）全年度純利升逾６％，不派息

﹡中海重工（００６５１）持浙江海洋租賃２０％權益被法院強售還債

﹡中國全通：與ＰｒｏｓｐｅｒＴａｌｅｎｔ訴訟已全面終止

﹡中國通海金融（００９５２）２５００萬元售票據，料收益６０萬元

﹡中播控股（００４７１）擬售美國電視頻譜換ＳＰＡＣ股權加現金

﹡交銀國際（０３３２９）９１００萬人幣投資合夥企業

﹡安領國際（０１４１０）全年度純利跌近１１％，派末期息１仙

﹡亨泰（００１９７）２５５０萬元投資泛亞環境（０６１２８）債券

﹡研祥智能科技：控股股東溢價６４﹒８％提私有化要約，今早復牌

﹡財訊傳媒（００２０５）折讓１０％配股，籌７０１萬元

﹡博華太平洋（０１０７６）擬發換股債籌５０００萬元

﹡壹傳媒（００２８２）全年度虧損擴大至逾４億元，不派息

﹡惠生工程（０２２３６）１﹒６億人幣組合夥企業

﹡港股通今起關閉，滬深股通周四、五暫停，齊至下周一恢復

﹡華君國際（００３７７）遼寧量產醫用口罩

﹡華新手袋（０２６８３）全年度純利跌近７３％，派末期息１仙

﹡華潤置地（０１１０９）斥２８億元購控股股東４內地物業項目

﹡匯聚科技（０１７２９）全年純利升逾４％，派末期息１﹒５仙

﹡微創醫療（００８５３）擬折讓３﹒５％配股淨籌１５﹒４億元

﹡經濟日報集團（００４２３）加大投資數據及分析技術，提升使用者體驗；

全年少賺８５％，派末期股息每股５仙

﹡興華港口（０１９９０）與投資者就公司股份交易進行討論

﹡聯邦制藥（０３９３３）主席蔡海山家族折讓６％減持約６％股權



《國企紅籌》﹡中國太保（０２６０１）發行約１﹒０３億份ＧＤＲ於倫交所上市



《神州民企》﹡中國心連心（０１８６６）第一季綜合純利減６２％



《中國要聞》﹡重慶綦江遇２２年來最大洪水，緊急疏散１０萬人

﹡國務院發文指多渠道支持出口產品轉內銷

﹡李克強指出希望歐方保持市場開放，放寬對華出口限制

