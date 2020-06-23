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23/06/2020 07:50

《華爾街內望》美股受科技股提振上漲，道指升１５３點，納指破頂

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國和其他國家的新增病例攀升，市場關注華府會否出台更多
刺激措施，美股受科技股提振周一（２２日）上漲。
　　道指高１５３點或０﹒５９％，報２６０２４點。標指高２０點或０﹒６５％，報３１１７
點。納指破頂升１１０點或１﹒１１％，報１００５６點，是月內第四次創新高收市。
　　美國紐約市許多疫情相關限制措施解除，不過南部和西南部１２個州份報告新增病例創新高
，其中部分州一至兩成的人檢測結果呈陽性。
　　不過白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，即使佛羅里達等州新增病例攀升，但沒有出現第
二波疫情的證據，不太可能再實施全國範圍停擺。美國總統特朗普又指，受疫情影響支持出台第
二輪經濟援助。
　　個股方面，蘋果破頂升２﹒６２％，公司在年度軟件開發者大會（ＷＷＤＣ）上發布新產品
。維珍銀河急升近１６％，公司與美國太空總署簽署協議，開發促進國際太空站的私人旅行計劃

　　挪威郵輪、皇家加勒比郵輪跌６％。美國航空跌近７％，公司計劃通過發行股票及優先可換
股債籌集３５億美元以增加流動性。
　　美國肉類加工商泰森滑２﹒８％，中國海關總署暫停該公司旗下一間出現疫情的工廠提供雞
肉產品進口中國。
　　指標十年期國債收益率升１﹒１個基點，報０﹒７１０２％。（ａｌ）

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