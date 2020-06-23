聯邦制藥（０３９３３）主席蔡海山家族折讓６％減持約６％股權

《經濟通通訊社２３日專訊》聯邦制藥國際（０３９３３）控股股東，主席蔡海山及其家族
為受益人所成立的家族信託間接全資擁有的Ｈｅｒｅｎ Ｆａｒ Ｅａｓｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ，
昨日與一名配售代理訂立配售協議，有關待條件獲達成後，向獨立承配人配售其持有的最多１﹒
０８億股，佔公司股本約５﹒９６％，每股作價７﹒２４元，較上日收市價７﹒７元折讓５﹒９
７％。
完成後，蔡氏家族及其家族信託將繼續持有至少５２﹒５８％已發行股本。（ｎｓ）
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