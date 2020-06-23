【ＱＱ發威】騰訊連日破頂企４８０元，溫鋼城：衝上５００元必然

《經濟通通訊社記者張澤慧２３日報道》「股王」騰訊（００７００）近日成北水寵兒，暫

連升六日兼創上市新高，上日（２２日）共有北水淨買入１６﹒８億元，居北水淨買入榜首。中

投傲揚基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社》表示，騰訊近日獲北水追捧，衝上５００元是必然。



＊騰訊有北水撐腰可續上衝＊



市場雖擔憂中美爆發第二波疫情，從而影響經濟復甦，但科網及新經濟股仍是追捧對象，美

股納指連續第七天上升兼破頂。溫鋼城表示，目前北水偏好新經濟股，特別是騰訊和阿里巴巴（

０９９８８），不過因為後者尚未被納入港股通，所以導致大量北水流入騰訊。此外，騰訊另一

個吸引的地方因市盈率（ＰＥ）不算高，目前預測ＰＥ約３３倍，若將２０１８年１月時騰訊創

新高４７３元時的市盈率作比較，目前有近一成折讓，估值上是相對吸引。他指出，目前騰訊仍

在上升浪中，衝上５００元是必然，有貨的投資者可繼續持有，沒貨的或待回調到４５０元附近

再部署。



＊看好ＡＴＭ，阿里最值博＊



溫鋼城認為，新經濟股中，投資者吸納「ＡＴＭ」三隻已經很足夠，當中阿里巴巴的值博率

更高。他指出，阿里在三者中目前表現較弱，主要是因為阿里一來尚未被納入港股通，沒有北水

支持；二來市場還在等待其納入恆生指數成分股。他認為，阿里若獲納入以上兩者，股價有機會

試上３００元。目前阿里的股價走勢形成一浪高對於一浪之態，加上ＰＥ只有２３倍，較騰訊更

低，值博率最大，不妨在２１０元入一注，若回調到２００至２０５可再加注。

對於美團（０３６９０），溫鋼城表示該股炒味濃，不過其股價在高位整固中，想追入可在

十天線（約１６８﹒６１）吸納。不過，他提醒美團有形成圓底之勢，若穿廿天線（約１５９﹒

３５）即止蝕。



＊京東上市估值高難望大升＊



本日新經濟股可以說漲跌互現，半新股京東（０９６１８）盤中低見２２６元觸招股價。溫

鋼城指出，京東上市時估值偏高，當時其在美股的ＰＥ有近１０８倍，因此有貨的投資者不會輕

易出貨。加上之前美股京東因二次上市及「６１８銷售」而被炒高，料先要消化該升浪才能繼續

再上，估計港股京東目前將會在２２５至２４０元區間波動，暫不建議部署買入該股。

