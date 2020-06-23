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23/06/2020 10:26

特朗普澄清中美貿協仍全面有效，港股拗腰反彈逾２００點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《華爾街日報》引述白宮貿易顧問納瓦羅澄清，有關中美貿
易協議已經結束的言論，僅屬中美雙方信任的層面，即可理解為中美貿易協議在信任層面已經結
束，而該言論並非指中美貿易協議已經結束。其後美國總統特朗普在自己推特回應指，與中國的
貿易協議仍全面有效，並希望中國繼續遵守協議條款。
　　美股期貨隨即反彈，道指期貨現時升７０點，報２６０２３點。港股曾跌逾３００點，其後
跌幅迅速被收服，拗腰回升逾２５０點。現時，恆生指數報２４７２６，上升２１４點或上升０
﹒８８％，主板成交４４２﹒０９億元。國企指數報９９３６，上升５７點或上升０﹒５８％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）上升０﹒２７％，報３６﹒８元；港交所（００３８８）
上升２﹒０５％，報３１８元；騰訊控股（００７００）破頂飆３﹒４６％，報４９０﹒６元；
友邦保險（０１２９９）上升１﹒７８％，報７４﹒４元；建行（００９３９）上升０﹒３２％
，報６﹒２２元；中移動（００９４１）上升０﹒７４％，報５４﹒３５元；

　　表列十大升幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　４９０﹒６０元　　　升３﹒４６％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒１５元　　　升２﹒５０％
　　港交所　（００３８８）　３１８﹒４０元　　　升２﹒１８％
　　中生製藥（０１１７７）　　１４﹒７０元　　　升１﹒９４％
　　友邦保險（０１２９９）　　７４﹒３５元　　　升１﹒７１％

　　申洲國際（０２３１３）　　９８﹒２０元　　　升１﹒５５％
　　恆安國際（０１０４４）　　６１﹒４５元　　　升１﹒４９％
　　華潤置地（０１１０９）　　３１﹒００元　　　升１﹒４７％
　　港鐵公司（０００６６）　　４０﹒００元　　　升１﹒３９％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５３﹒０５元　　　升１﹒３４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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