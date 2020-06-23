特朗普澄清中美貿協仍全面有效，港股拗腰反彈逾２００點

《經濟通通訊社２３日專訊》據《華爾街日報》引述白宮貿易顧問納瓦羅澄清，有關中美貿

易協議已經結束的言論，僅屬中美雙方信任的層面，即可理解為中美貿易協議在信任層面已經結

束，而該言論並非指中美貿易協議已經結束。其後美國總統特朗普在自己推特回應指，與中國的

貿易協議仍全面有效，並希望中國繼續遵守協議條款。

美股期貨隨即反彈，道指期貨現時升７０點，報２６０２３點。港股曾跌逾３００點，其後

跌幅迅速被收服，拗腰回升逾２５０點。現時，恆生指數報２４７２６，上升２１４點或上升０

﹒８８％，主板成交４４２﹒０９億元。國企指數報９９３６，上升５７點或上升０﹒５８％。

重磅股方面，匯控（００００５）上升０﹒２７％，報３６﹒８元；港交所（００３８８）

上升２﹒０５％，報３１８元；騰訊控股（００７００）破頂飆３﹒４６％，報４９０﹒６元；

友邦保險（０１２９９）上升１﹒７８％，報７４﹒４元；建行（００９３９）上升０﹒３２％

，報６﹒２２元；中移動（００９４１）上升０﹒７４％，報５４﹒３５元；



表列十大升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ４９０﹒６０元 升３﹒４６％

中國旺旺（００１５１） ６﹒１５元 升２﹒５０％

港交所 （００３８８） ３１８﹒４０元 升２﹒１８％

中生製藥（０１１７７） １４﹒７０元 升１﹒９４％

友邦保險（０１２９９） ７４﹒３５元 升１﹒７１％



申洲國際（０２３１３） ９８﹒２０元 升１﹒５５％

恆安國際（０１０４４） ６１﹒４５元 升１﹒４９％

華潤置地（０１１０９） ３１﹒００元 升１﹒４７％

港鐵公司（０００６６） ４０﹒００元 升１﹒３９％

銀河娛樂（０００２７） ５３﹒０５元 升１﹒３４％

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（ｃａ）

