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即市新聞

23/06/2020 17:05

《盤後部署》港股可望挑戰二萬五，觸及後或獲利回吐

　　《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股走勢向好，納指走勢強勁破萬點關口，惟港股今日僅
高開３０點，中美貿易關係一度傳出不利消息，令大市表現波動，但隨後美方澄清中美貿易協議
仍然有效，港股全日先跌後回升，多隻股份破頂，騰訊（００７００）升近半成貼近５００元關
口，而港交所（００３８８）近日受Ａ股衍生產品消息影響，股價衝上３２０元。最終恆指收報
２４９０７點，升３９６點或升１﹒６２％，主板成交１１９４﹒４７億元。國企指數報９９９
３點，升１１４點或升１﹒１６％。
　　內地Ａ股同樣造好，上證綜指報２９７０點，升５點或升０﹒１８％；深證成指報１１７９
４﹒０１，升９１﹒５７點或升０﹒７８％。兩市合共成交７５８３﹒１７億元人民幣，較昨日
減少８﹒５％。

＊博士頓行長指美國下半年現困難，德國經濟「應該」走出谷底＊

　　波士頓聯邦儲備銀行行長羅森格倫昨日（２２日）向外界表示，如果美國無法控制疫情擴散
，下半年經濟表現可能較眾多人預期為差，增長將相當緩慢。但目前美聯儲推出主街借貸機制，
將會為這些困難局面提供「保險」。他指出，這些貸款實際上就可以幫助一些企業因無法融資而
造成大量裁員的危機，他更強調如果經濟重啟時間過早，民眾健康受威脅，情況有機會轉差。
　　德意志聯邦銀行行長魏德曼指出，德國過去幾個月經歷了二戰而來最嚴重的經濟衰退，然而
好消息已經接近，他認為德國經濟「應該」走出谷底，不過相對地復甦速度將會緩慢。但在疫情
期間，德國為保護企業已做好兩手準備，如果秋季出現破產潮，政府有能力提供救助。德國政府
早於３月期間推出１﹒１萬億歐元的經濟援助計畫，早前更宣布注資１３００億歐元。為防控疫
情，德國３月下旬關停非必要生產和商業活動，４月下旬開始逐步復工，目前仍要求民眾保持社
交距離，禁止舉辦絕大多數大型活動。

＊港股嘗試挑戰二萬五，騰訊破頂後回＊

　　今日大市波動，明顯受到中美貿易協議消息影響，雖然美方強調協議之間仍然有效，但由於
今年為大選年，不排除特朗普再以中美貿易作籌碼，投資者亦不應掉以輕心。目前港股一口氣升
穿２４８００點關口，相信短期會再挑戰二萬五關口，是次升市由騰訊（００７００）及港交所
（００３８８）帶動，惟大市再度發力需要其他重磅股支撐，但短期匯控（００００５）未見到
曙光，因此港股可能觸及二萬五後回吐，連帶騰訊亦現獲利盤。（ｕｌ）

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