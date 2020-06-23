【中概焦點】京東出售途牛所有持股，涉資約４﹒６億元人民幣

《經濟通通訊社２３日專訊》據京東（０９６１８）周一（２２日）於美國證券交易委員會
披露的文件指，京東下屬兩公司與凱撒世嘉旅遊文化發展集團達成協議，出售中國線上旅遊服務
供應商途牛７８０６﹒２萬股Ａ類股，股份比例達２１﹒１％，涉資約４﹒５８億元人民幣。
交易完成後凱撒集團將持有途牛逾７８０６萬股Ａ類普通股，持股比例２１﹒１％，可向途
牛董事會委派一名董事。（ａｌ）
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