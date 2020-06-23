【貿易再戰】納瓦羅指中美貿易協議已結束，美股期貨跌逾１﹒５％

《經濟通通訊社２３日專訊》白宮貿易顧問納瓦羅周一（２２日）表示與中美貿易協議已經

結束，因為美國對中國沒有更早就新冠肺炎疫情發出警告感到憤怒，美股期貨跌逾１﹒５％

道指９月期貨現跌１﹒５２％或３９５點，報２５５５７點。標指９月期貨現跌１﹒１６％

或３６點，報３０７４點。納指９月期貨現跌１﹒１８％或１１９點，報１０００５點。

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