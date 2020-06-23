【貿易再戰】納瓦羅指中美貿易協議結束，美簽署協議後獲疫情消息

《經濟通通訊社２３日專訊》白宮貿易顧問納瓦羅周一（２２日）接受霍士新聞訪問時被問

及「總統特朗普顯然很想堅持執行中美貿易協議，因為協議已經取得進展，但是鑒於新冠肺炎疫

情等因素，協議已經結束？」納瓦羅回應指「對的，協議已經結束。」

納瓦羅指出，今年１月中美簽署第一階段協議後，中國代表團離開華盛頓，中方飛機起飛後

幾分鐘，華府才得知新冠肺炎病毒正在傳播的消息，這是轉折點。（ａｌ）

