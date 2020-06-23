【貿易再戰】納瓦羅：言論被斷章取義，協議結束僅屬雙方信任層面

《經濟通通訊社２３日專訊》據《華爾街日報》引述白宮貿易顧問納瓦羅澄清，有關中美貿
易協議已經結束的言論，僅屬中美雙方信任的層面，即可理解為中美貿易協議在信任層面已經結
束，而該言論並非指中美貿易協議已經結束。
納瓦羅又指言論被斷章取義，沒有在前文後理進行解讀，相關評論不是針對第一階段貿易協
議，協議仍有效。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事22/06/2020
《神州經脈》LPR連兩月持穩 單日淨投放月內多 A場成交放量
|瑞達創富22/06/2020
創富、存富和傳承 稅務考慮不容忽視
|FOCUS22/06/2020
【FOCUS】國民黨兩岸新論述 「四大支柱」暗撬印太槓桿
|生財有道22/06/2020
《開市Good Morning》溫傑：中興低位有貨先止賺
|生財有道22/06/2020
探索倫敦西北區發展潛力 捕捉英國房地產投資機遇
|生財有道22/06/2020
【紓困措施】首批保就業名單曝光 養和港視IT榜上有名
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰