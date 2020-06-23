【貿易再戰】納瓦羅：言論被斷章取義，協議結束僅屬雙方信任層面

《經濟通通訊社２３日專訊》據《華爾街日報》引述白宮貿易顧問納瓦羅澄清，有關中美貿

易協議已經結束的言論，僅屬中美雙方信任的層面，即可理解為中美貿易協議在信任層面已經結

束，而該言論並非指中美貿易協議已經結束。

納瓦羅又指言論被斷章取義，沒有在前文後理進行解讀，相關評論不是針對第一階段貿易協

議，協議仍有效。（ａｌ）

