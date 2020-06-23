【貿易再戰】達美航空周四起恢復中美往來航班

《經濟通通訊社２３日專訊》達美航空周一（２２日）表示將於周四（２５日）恢復往來西

雅圖與上海的航班，每周運營兩班，成為中美航線自２月因疫情停飛以來，首間恢復中美航線的

美國航空公司。美國聯合航空亦表示正研究未來數周恢復中美航班。

上周美國運輸部表示，將允許中美雙方每周各運營四班航班，但美國早前拒絕中國航空企業

額外增加中美每周航班的要求。（ａｌ）

