【貿易再戰】達美航空周四起恢復中美往來航班

《經濟通通訊社２３日專訊》達美航空周一（２２日）表示將於周四（２５日）恢復往來西
雅圖與上海的航班，每周運營兩班，成為中美航線自２月因疫情停飛以來，首間恢復中美航線的
美國航空公司。美國聯合航空亦表示正研究未來數周恢復中美航班。
上周美國運輸部表示，將允許中美雙方每周各運營四班航班，但美國早前拒絕中國航空企業
額外增加中美每周航班的要求。（ａｌ）
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