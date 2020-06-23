【貿易再戰】傳美國考慮對加拿大進口鋁恢復徵收關稅

《經濟通通訊社２３日專訊》據彭博社引述知情人士報道指，華府正在考慮對加拿大進口鋁

重新徵收關稅，最快本周公布。

消息指如果加拿大拒絕對鋁的出口施加限制，美國將於本周五（２６日）宣布對從加拿大進

口的鋁再次徵收１０％關稅，並最遲下月生效。

不過美國貿易代表萊特希澤曾對美國鋁生產商的困境表示擔憂，由於全球疫情大流行導致需

求銳減，美國鋁生產商的銷售及價格皆下跌。（ａｌ）

