【貿易再戰】花旗：若中美局勢升級，將沿非貿易路線發展

《經濟通通訊社２３日專訊》花旗今日發表報告預計，中美局勢必然在今年１１月美國總統

大選舉行之際升級，但這種情況會沿非貿易路線發展，故維持輕倉亞洲貨幣、提高中國、泰國、

馬來西亞債券配置長期。

花旗指出，過去幾周的市場價格走勢顯示投資者對中美局勢的焦慮情緒緩解，並受惠於美國

對香港國安法的反應溫和，以及中美強調繼續執行第一階段協議。（ａｌ）

