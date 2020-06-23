《異動股》騰訊（７００）開漲逾１％企４８０元，再創上市新高

《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊控股（００７００）現價升１﹒２２％，報４８０元，創

上市新高；成交約８萬股，涉資３７８２萬元。目前總市值達４﹒６萬億元。

隔晚騰訊ＡＤＲ收報４８１﹒７元。另外，日前富瑞上調對其目標價，由５１５元大升近一

成半至５９２元，維持買入評級。

另外，內地連鎖藥房老百姓（滬：６０３８８３）披露，擬非公開發行不超過８５３萬股Ａ

股股票，每股發行價格為人民幣７０﹒３４元，募資６億人幣。

現時，恆生指數報２４５４１點，升３０點或升０﹒１２％，主板成交３０﹒３０億元。國

企指數報９８５１點，跌２７點或跌０﹒２７％。

上證綜合指數報２９６０點，跌４點或跌０﹒１５％，成交２６﹒２９億元人民幣。

深證成份指數報１１７１１點，升８點或升０﹒０８％，成交３６﹒４３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ４８０﹒００元 升１﹒２２％

小米集團（０１８１０） １２﹒６０元 升０﹒３２％

美團點評（０３６９０） １６９﹒４０元 跌０﹒６５％

京東集團（０９６１８） ２２７﹒００元 跌０﹒４４％

阿里巴巴（０９９８８） ２１６﹒００元 升１﹒４１％

網易 （０９９９９） １２９﹒００元 跌０﹒２３％

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（ｆｚ）

