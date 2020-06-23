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即市新聞

23/06/2020 09:25

《異動股》騰訊（７００）開漲逾１％企４８０元，再創上市新高

　　《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊控股（００７００）現價升１﹒２２％，報４８０元，創
上市新高；成交約８萬股，涉資３７８２萬元。目前總市值達４﹒６萬億元。
　　隔晚騰訊ＡＤＲ收報４８１﹒７元。另外，日前富瑞上調對其目標價，由５１５元大升近一
成半至５９２元，維持買入評級。
　　另外，內地連鎖藥房老百姓（滬：６０３８８３）披露，擬非公開發行不超過８５３萬股Ａ
股股票，每股發行價格為人民幣７０﹒３４元，募資６億人幣。
　　現時，恆生指數報２４５４１點，升３０點或升０﹒１２％，主板成交３０﹒３０億元。國
企指數報９８５１點，跌２７點或跌０﹒２７％。
　　上證綜合指數報２９６０點，跌４點或跌０﹒１５％，成交２６﹒２９億元人民幣。
　　深證成份指數報１１７１１點，升８點或升０﹒０８％，成交３６﹒４３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　　　４８０﹒００元　　　升１﹒２２％
　　小米集團（０１８１０）　　　　１２﹒６０元　　　升０﹒３２％
　　美團點評（０３６９０）　　　１６９﹒４０元　　　跌０﹒６５％
　　京東集團（０９６１８）　　　２２７﹒００元　　　跌０﹒４４％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２１６﹒００元　　　升１﹒４１％
　　網易　　（０９９９９）　　　１２９﹒００元　　　跌０﹒２３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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