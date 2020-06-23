《異動股》聯邦制藥開挫近６％，主席蔡海山家族折讓６％減持

《經濟通通訊社２３日專訊》聯邦制藥（０３９３３）開跌５﹒９７％，報７﹒２４元，穿

二十天線（７﹒５６４元）。

集團控股股東，主席蔡海山及其家族為受益人所成立的家族信託間接全資擁有的Ｈｅｒｅｎ

Ｆａｒ Ｅａｓｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ，昨日與一名配售代理訂立配售協議，有關待條件獲達成

後，向獨立承配人配售其持有的最多１﹒０８億股，佔公司股本約５﹒９６％，每股作價７﹒２

４元，較上日收市價７﹒７元折讓５﹒９７％。

恆指開報２４５４１，升３０點或升０﹒１２％。國企指數報９８５１，跌２７點或跌０

﹒２７％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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聯邦制藥（０３９３３） ７﹒２４元 跌５﹒９７％

石藥集團（０１０９３） １３﹒５２元 跌０﹒８８％

中生製藥（０１１７７） １４﹒３２元 跌０﹒６９％

麗珠醫藥（０１５１３） ３７﹒０５元 無升跌

三生製藥（０１５３０） １０﹒００元 升０﹒４０％



東陽光藥（０１５５８） １４﹒６４元 升０﹒２７％

石四藥 （０２００５） ５﹒２９元 無升跌

綠葉製藥（０２１８６） ５﹒１８元 跌０﹒９６％

藥明康德（０２３５９） ９６﹒４０元 跌０﹒４１％

上海醫藥（０２６０７） １３﹒５８元 升２﹒４１％

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（ｎｓ）

