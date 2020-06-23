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即市新聞

23/06/2020 09:25

《異動股》聯邦制藥開挫近６％，主席蔡海山家族折讓６％減持

　　《經濟通通訊社２３日專訊》聯邦制藥（０３９３３）開跌５﹒９７％，報７﹒２４元，穿
二十天線（７﹒５６４元）。
　　集團控股股東，主席蔡海山及其家族為受益人所成立的家族信託間接全資擁有的Ｈｅｒｅｎ
　Ｆａｒ　Ｅａｓｔ　Ｌｉｍｉｔｅｄ，昨日與一名配售代理訂立配售協議，有關待條件獲達成
後，向獨立承配人配售其持有的最多１﹒０８億股，佔公司股本約５﹒９６％，每股作價７﹒２
４元，較上日收市價７﹒７元折讓５﹒９７％。
　　　恆指開報２４５４１，升３０點或升０﹒１２％。國企指數報９８５１，跌２７點或跌０
﹒２７％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯邦制藥（０３９３３）　　　７﹒２４元　　　跌５﹒９７％
　　石藥集團（０１０９３）　　１３﹒５２元　　　跌０﹒８８％
　　中生製藥（０１１７７）　　１４﹒３２元　　　跌０﹒６９％
　　麗珠醫藥（０１５１３）　　３７﹒０５元　　　無升跌
　　三生製藥（０１５３０）　　１０﹒００元　　　升０﹒４０％

　　東陽光藥（０１５５８）　　１４﹒６４元　　　升０﹒２７％
　　石四藥　（０２００５）　　　５﹒２９元　　　無升跌
　　綠葉製藥（０２１８６）　　　５﹒１８元　　　跌０﹒９６％
　　藥明康德（０２３５９）　　９６﹒４０元　　　跌０﹒４１％
　　上海醫藥（０２６０７）　　１３﹒５８元　　　升２﹒４１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｎｓ）

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