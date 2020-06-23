《異動股》京東（９６１８）跌近１％觸招股價，出售途牛所有持股

《經濟通通訊社２３日專訊》京東集團（０９６１８）現價跌０﹒７％，報２２６﹒４元；

成交約１０２萬股，涉資２﹒３１億元。股份盤中低見２２６元，與招股價相同。

據京東周一（２２日）於美國證券交易委員會披露的文件指，京東下屬兩公司與凱撒世嘉旅

遊文化發展集團達成協議，出售中國線上旅遊服務供應商途牛７８０６﹒２萬股Ａ類股，股份比

例達２１﹒１％，涉資約４﹒５８億元人民幣。

交易完成後凱撒集團將持有途牛逾７８０６萬股Ａ類普通股，持股比例２１﹒１％，可向途

牛董事會委派一名董事。

現時，恆生指數報２４２２３點，跌２８８點或跌１﹒１８％，主板成交２１２﹒３６億元

。國企指數報９７５４點，跌１２４點或跌１﹒２６％。

上證綜合指數報２９５２點，跌１３點或跌０﹒４４％，成交６５５﹒７４億元人民幣。

深證成份指數報１１６６８點，跌３４點或跌０﹒２９％，成交９８７﹒１２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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京東集團（０９６１８） ２２６﹒４０元 跌０﹒７０％

騰訊控股（００７００） ４７６﹒４０元 升０﹒４６％

新意網 （０１６８６） ５﹒９８元 升０﹒１７％

微盟集團（０２０１３） ８﹒０６元 跌６﹒７１％

美團點評（０３６９０） １６９﹒７０元 跌０﹒４７％

金山軟件（０３８８８） ３１﹒６５元 跌０﹒３１％

阿里巴巴（０９９８８） ２１２﹒４０元 跌０﹒２８％

網易 （０９９９９） １２８﹒２０元 跌０﹒８５％

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（ｕｌ）

