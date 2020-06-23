  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/06/2020 09:54

《異動股》京東（９６１８）跌近１％觸招股價，出售途牛所有持股

　　《經濟通通訊社２３日專訊》京東集團（０９６１８）現價跌０﹒７％，報２２６﹒４元；
成交約１０２萬股，涉資２﹒３１億元。股份盤中低見２２６元，與招股價相同。
　　據京東周一（２２日）於美國證券交易委員會披露的文件指，京東下屬兩公司與凱撒世嘉旅
遊文化發展集團達成協議，出售中國線上旅遊服務供應商途牛７８０６﹒２萬股Ａ類股，股份比
例達２１﹒１％，涉資約４﹒５８億元人民幣。
　　交易完成後凱撒集團將持有途牛逾７８０６萬股Ａ類普通股，持股比例２１﹒１％，可向途
牛董事會委派一名董事。
　　現時，恆生指數報２４２２３點，跌２８８點或跌１﹒１８％，主板成交２１２﹒３６億元
。國企指數報９７５４點，跌１２４點或跌１﹒２６％。
　　上證綜合指數報２９５２點，跌１３點或跌０﹒４４％，成交６５５﹒７４億元人民幣。
　　深證成份指數報１１６６８點，跌３４點或跌０﹒２９％，成交９８７﹒１２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　２２６﹒４０元　　　跌０﹒７０％
　　騰訊控股（００７００）　４７６﹒４０元　　　升０﹒４６％
　　新意網　（０１６８６）　　　５﹒９８元　　　升０﹒１７％
　　微盟集團（０２０１３）　　　８﹒０６元　　　跌６﹒７１％
　　美團點評（０３６９０）　１６９﹒７０元　　　跌０﹒４７％
　　金山軟件（０３８８８）　　３１﹒６５元　　　跌０﹒３１％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２１２﹒４０元　　　跌０﹒２８％
　　網易　　（０９９９９）　１２８﹒２０元　　　跌０﹒８５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事22/06/2020
《神州經脈》LPR連兩月持穩　單日淨投放月內多　A場成交放量
瑞達創富22/06/2020
創富、存富和傳承 稅務考慮不容忽視
FOCUS22/06/2020
【FOCUS】國民黨兩岸新論述　「四大支柱」暗撬印太槓桿
生財有道22/06/2020
《開市Good Morning》溫傑：中興低位有貨先止賺
生財有道22/06/2020
探索倫敦西北區發展潛力　捕捉英國房地產投資機遇
生財有道22/06/2020
【紓困措施】首批保就業名單曝光　養和港視IT榜上有名
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金