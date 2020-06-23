【新冠肺炎】北京健康碼異常或未持核酸檢測陰性證明人士禁止乘車

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》交通運輸部新聞發言人孫文劍表示，嚴格

進出京客運疫情防控管理。出京旅客信息嚴格核查，認真核驗出京旅客健康碼和７日內核酸檢測

陰性證明，對健康碼異常或者未持７日內核酸檢測陰性證明的人員，禁止進站乘車。

與此同時，建立司乘人員和客運場站服務人員健康監測制度，加強交通運輸從業人員核酸檢

測。

