【新冠肺炎】北京健康碼異常或未持核酸檢測陰性證明人士禁止乘車

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》交通運輸部新聞發言人孫文劍表示，嚴格
進出京客運疫情防控管理。出京旅客信息嚴格核查，認真核驗出京旅客健康碼和７日內核酸檢測
陰性證明，對健康碼異常或者未持７日內核酸檢測陰性證明的人員，禁止進站乘車。
與此同時，建立司乘人員和客運場站服務人員健康監測制度，加強交通運輸從業人員核酸檢
測。
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