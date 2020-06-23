【大灣區】交通部發布深化粵港澳大灣區海事協同合作機制

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》交通運輸部發布深化粵港澳大灣區海事協

同合作機制，交通運輸部新聞發言人孫文劍表示，將重點做好六個方面的工作。

一是深化粵港澳大灣區海事協同合作機制；二是加強水上交通安全保障能力建設；三是積極

促進粵港澳大灣區航運綠色發展；四是持續提升水上應急搜救能力；五是助力優化粵港澳大灣區

航運發展環境；六是堅持輻射帶動區域協同發展。

