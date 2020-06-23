  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/06/2020 17:33

【新冠肺炎】北京海淀區永定路街道升為高風險，共５個高風險地區

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》北京又增一個高風險地區。據國務院客戶
端，北京市海淀區永定路街道由中風險調整為高風險。
　　截至目前，北京已有３９個中風險地區，涉及豐台區、大興區、海淀區、西城區、房山區、
東城區、石景山區、朝陽區、門頭溝區、通州區１０個區。另有５個高風險地區，分別位於豐台
區、大興區、海淀區。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道23/06/2020
《Online有話兒》博爾頓新書爆大鑊　侵侵好頭痕！
中國故事23/06/2020
《神州經脈》貿協仍全面有效　人行連兩日大額放水　滬指表現牛皮
生財有道23/06/2020
【延期年金】年金扣稅大作戰　夫婦點先可盡享12萬免稅額?
生財有道23/06/2020
【QQ發威】溫鋼城：騰訊衝上500元必然　阿里值博率高
FOCUS23/06/2020
【FOCUS】幕僚放鷹又縮沙　侵侵「硬食檸檬」陷兩難
生財有道23/06/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：微盟低位有貨應止賺
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金