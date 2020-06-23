【新冠肺炎】北京海淀區永定路街道升為高風險，共５個高風險地區

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》北京又增一個高風險地區。據國務院客戶

端，北京市海淀區永定路街道由中風險調整為高風險。

截至目前，北京已有３９個中風險地區，涉及豐台區、大興區、海淀區、西城區、房山區、

東城區、石景山區、朝陽區、門頭溝區、通州區１０個區。另有５個高風險地區，分別位於豐台

區、大興區、海淀區。

