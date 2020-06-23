【華為動向】華為全球最大旗艦店明日在上海南京東路開業

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》華為全球旗艦店明日（２４日）在上海南
京東路開業，這是華為繼深圳萬像天地店後的第二家直營店，也是迄今為止華為全球最大的旗艦
店。
該店佔地面積超過５０００平方米，共有兩層，一樓為華為產品體驗區，二樓為全場景智慧
生活體驗區，提供產品覆蓋手機、平板、電腦、可穿戴智能設備等５００多種電子產品。此外，
旗艦店還分為智能家居等５大區域，可提供全場景沉浸式互動體驗。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道23/06/2020
【QQ發威】溫鋼城：騰訊衝上500元必然 阿里值博率高
|FOCUS23/06/2020
【FOCUS】幕僚放鷹又縮沙 侵侵「硬食檸檬」陷兩難
|生財有道23/06/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：微盟低位有貨應止賺
|中國故事22/06/2020
《神州經脈》LPR連兩月持穩 單日淨投放月內多 A場成交放量
|瑞達創富22/06/2020
創富、存富和傳承 稅務考慮不容忽視
|FOCUS22/06/2020
【FOCUS】國民黨兩岸新論述 「四大支柱」暗撬印太槓桿
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰