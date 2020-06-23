【華為動向】華為全球最大旗艦店明日在上海南京東路開業

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》華為全球旗艦店明日（２４日）在上海南

京東路開業，這是華為繼深圳萬像天地店後的第二家直營店，也是迄今為止華為全球最大的旗艦

店。

該店佔地面積超過５０００平方米，共有兩層，一樓為華為產品體驗區，二樓為全場景智慧

生活體驗區，提供產品覆蓋手機、平板、電腦、可穿戴智能設備等５００多種電子產品。此外，

旗艦店還分為智能家居等５大區域，可提供全場景沉浸式互動體驗。

