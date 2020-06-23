《午市前瞻》港股悶市料持續，暫２４０００至２５０００波動

《經濟通通訊社２３日專訊》市場憂慮疫情反彈，隔晚美股三大指數造好，納指再創收市新

高。恆指昨日低收１３２點後，今早輕微高開３０點，開報２４５４１點，中美貿易關係一度傳

出不利消息，令大市表現波動。有外媒今早報道，白宮貿易顧問納瓦羅（Ｐｅｔｅｒ Ｎａｖａ

ｒｒｏ）周一接受霍士新聞訪問時表示，與中國的貿易協議已經結束。美股期貨向下，道指期貨

跌逾４００點，恆指同樣受拖累隨即向下，最多跌３２６點，低見２４１８４。

之後納瓦羅又澄清，稱並非中美貿協結束，有關言論僅屬中美雙方信任的層面，又指其言論

被斷章取義。其後，美國總統特朗普亦在Ｔｗｉｔｔｅｒ澄清，與中國貿易協議完好無缺，並希

望中國繼續遵守協議條款。美股道指期貨倒升，港股跌幅迅速被收復，拗腰回升，最多升２６８

點，報２４７８０，稍為升夏上方的１００天線（約２４７５５點）。恆指半日收報２４７４９

，上升２３８點或上升０﹒９７％，主板成交６６６﹒２７億元。國企指數報９９４２，上升６

３點或上升０﹒６４％。

內地股市半日造好。上證指數先跌後升，以近半日高位收市，報２９７０，升５點或上升０

﹒１７％，成交１７７６﹒００億元人民幣。深證成指報１１７５０，上升４８點或上升０﹒４

１％，成交２６４１﹒９４億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）飆４﹒０５％，報４９３﹒４元再創上市新高。美銀證券

以「好消息接踵而至」為題發表研究報告，上調港交所（００３８８）目標價至３５０元（原本

２６８元），並重申「買入」評級，港交所昨日創新高，今早高見３２０元，半日揚２﹒６３％

，報３１９﹒８元；匯控（００００５）升０﹒４１％，報３６﹒８５元；友邦（０１２９９）

走高１﹒９２％，報７４﹒５元；中移動（００９４１）上升０﹒４６％，報５４﹒２元；建行

（００９３９）上升０﹒１６％，報６﹒２１元。



＊特朗普澄清中美貿易協議有效，出口股走俏＊



美國總統特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上澄清，中美貿易仍然有效，出口股先跌後反彈，

創科實業（００６６９）靠穩升０﹒１３％，報７５﹒７５元；萬洲國際（００２８８）漲２﹒

０８％，報６﹒８８元；敏實集團（００４２５）升５﹒４４％，報２２﹒３元；申洲國際（０

２３１３）升１﹒６％，報９８﹒２５元。

新世界發展（０００１７）今日四合一生效，並行買賣代碼為（０２９０９），半日升１﹒

４９％，報３８﹒８５元。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，預期下半年樓價料可持續穩步向上。中

小型住宅樓價料再有５％的上升空間，全年累積升幅估計約９％。不過，其他地產股表現牛皮，

恆地（０００１２）跌０﹒１７％，報３０﹒２５元；新地（０００１６）跌０﹒４９％，報１

００﹒８元；信置（０００８３）升０﹒５２％，報９﹒７２元；長實集團（０１１１３）升０

﹒１％，報７﹒７５元。

聯邦制藥（０３９３３）遭主席蔡海山家族折讓６％減持，曾急跌１５﹒８％，半日插７﹒

２７％，報７﹒１４元；啟明醫療（０２５００）獲受理申請股份全流通，股價今早走高，一度

高見７０元，半日揚６﹒２３％，報６９﹒９５元。微創醫療（００８５３）公布，配售合共６

５９５﹒８萬股，佔擴大股本約３﹒６６％，按每股２３﹒５元，比上日收市價折讓約３﹒５％

，所得款項淨額預計約為１５﹒４１億元。股份今早低開後，一度低見２３﹒５元，半日

升２﹒０５％，報２４﹒８５元。



＊ＳａａＳ股齊反彈，微盟重上９元＊



身陷「刪庫事件」索賠案的微盟集團（０２０１３）一度跌７％，半日反彈４﹒５１％，報

９﹒０３元。部分ＳａａＳ股亦見反彈，兌吧（０１７５３）上升７﹒２３％，報３﹒４１元；

中國有贊（０８０８３）升３﹒８８％，報１﹒０７元；不過中軟國際（００３５４）下跌１﹒

１４％，報４﹒３４元。

近日炒上的半導體股個別發展，中芯國際（００９８１）上升４﹒９６％，報２５﹒４元；

華虹半導體（０１３４７）上升３﹒０５％，報２３﹒６５元；上海復旦（０１３８５上升２﹒

６％，報７﹒１元。不過ＡＳＭ太平洋（００５２２）跌１﹒２５％，報８３﹒２５元；腦洞科

技（０２２０３）瀉７﹒１４％，報０﹒３２５元。

新經濟股方面，網易（０９９９９）先跌後彈，升１﹒３９％，報１３１﹒１元。據京東

（０９６１８）周一（２２日）於美國證券交易委員會披露的文件指，京東下屬兩公司與凱撒世

嘉旅遊文化發展集團達成協議，出售中國線上旅遊服務供應商途牛７８０６﹒２萬股Ａ類股，股

份比例達２１﹒１％，京東股份盤中低見２２６元，與招股價相同，半日升０﹒７９％，報２２

９﹒８元。阿里巴巴（０９９８８）上升１﹒７８％，報２１６﹒８元；美團點評（０３６９０

）上升２﹒６４％，報１７５元；小米集團（０１８１０）上升０﹒９６％，報１２﹒６８元。



＊溫鋼城：美國大選前為多事之秋，但可趁低吸納＊



中美貿易關係一度傳出不利消息，港股半日大幅上落，先外電引述納瓦羅指中美協議已結束

，隨即納瓦羅及總統特朗普齊澄清，港股半日拗腰急彈，半日高低波幅近六百點。中投傲揚基金

經理溫鋼城對《經濟通通訊社》表示，愈臨近美國大選愈會出現更多類似事件，籲投資者要小心

，因目前美方對中國有較大意見，且特朗普現時選情一般，更需要打中國牌來挽救民望。但他亦

指雖然波動多，但時間不會持續很長，大市目前整體形勢仍是向上，大跌機會少，加上現金流較

寬鬆更利於港股，投資者可趁低吸納。預計港股悶市將延續到６月底，將於２４０００點至２５

０００點間上落，或直至７月才會有明確方向。（ｆｚ、ｃａ）

