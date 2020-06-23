《本港樓市》ＳＥＡ　ＴＯ　ＳＫＹ暫收８千票，挑戰今年票王

市場聚焦大型新盤，將軍澳日出康城「ＳＥＡ ＴＯ ＳＫＹ」旺場，４天內收逾８０００

票，較已推出的５７０伙，超額認購約１３倍，挑戰成為今年新盤票王，將於日內上載銷售安排

，本周六（２７日）開售。

長實（０１１１３）及港鐵（０００６６）的將軍澳日出康城「ＳＥＡ ＴＯ ＳＫＹ」，

日前加推２８５伙，至今合共推出５７０伙，折實售價由６４２﹒８萬至１８４５萬元，呎價

１３６４８至１８３７５元。《香港經濟日報》

