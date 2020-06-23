《新股上市》安永：本港上半年新股數量跌２０％，集資額增２１％

《經濟通通訊社２３日專訊》安永發布上半年ＩＰＯ市場總結及下半年市場前景報告。報告

指，雖然上半年受新冠肺炎疫情影響，但Ａ股ＩＰＯ活動的數量和集資額實現雙增長；而香港

ＩＰＯ市場則受新冠疫情影響，ＩＰＯ數量下降，而集資額由於京東（０９６１８）和網易

（０９９９９）回港第二上市的推動而有所增加。

２０２０年上半年全球ＩＰＯ活動放緩，共有４１２家企業在全球上市，籌集資金６６７億

美元，ＩＰＯ數量和集資額按年分別下降２０％及１２％。當中，上海證券交易所奪ＩＰＯ數量

與集資額雙冠王；中國企業高居全球前十大ＩＰＯ的前三甲，分別是京滬高鐵

（滬：６０１８１６）、京東和網易。



＊香港上半年集資額增２１％，京東及網易佔總額逾六成＊



香港市場方面，上半年預計共有５９家公司首發上市，集資額８７０億港元。由於疫情影響

，ＩＰＯ數量與去年同期相比減少２０％，而集資額增加２１％。其中京東和網易兩大中概股回

歸香港共集資５４３億港元，佔上半年集資總額６２％。

報告指，下半年的ＩＰＯ活動將受多方因素影響，中美關係面臨新挑戰，全球疫情和經貿形

勢不確定性很大，經濟增速承壓；而另一方面，創業板註冊制改革加快，多層次資本市場建立，

有助於創新型中小企業上市活動。

報告續指，新基建發展將對資本市場產生深遠影響，硬科技所承載的技術進步紅利是當前驅

動中國經濟增長的關鍵。由於ＩＰＯ排隊企業數量維持高位，安永預計２０２０年下半年Ａ股

ＩＰＯ活躍保持活躍。而港股方面，中概股回歸將對全年集資額有極大影響，下半年仍可能會有

海外上市的中國企業以第二上市方式回歸香港。（ｃｗ）

