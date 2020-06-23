《新股上市》安永料本港全年集資額２２００億，或蟬聯全球冠軍

《經濟通通訊社２３日專訊》安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，今年第二季度，內地和

香港的ＩＰＯ活動恢復到了新冠疫情爆發前的水平，主要原因是疫情在內地得到了控制，以及一

些備受矚目的公司在香港進行了第二上市。



＊本港今年新股集資額有機會蟬聯全球冠軍＊



他指出，維持本港全年新股集資額２２００億元的預測，認為有機會可成為全球集資額三甲

，甚至蟬聯冠軍，但即使成為冠軍也是由於其他市場表現太差。他認為，現階段並不是有太多在

美國上市的中概股有回歸的需求，未見到有大規模的回歸行動。



＊創業板改革將實施註冊制，契合新經濟發展需求＊



另外，今年３月１日，新《證券法》正式落地實施，提出全面推進以信息披露為核心的股票

發行註冊制。安永審計服務合夥人賴耘峯表示，新《證券法》明確完善多層次資本市場體系，劃

分證券交易所，國務院批准的其他全國性證券交易場所，按照國務院規定設立的區域性股權市場

層次。

賴耘峯續指，創業板改革以後將實施註冊制，主要是服務成長型創新創業企業，在一定程度

上契合了新經濟、新基建的發展需求。而科創板方面，證監會於３月發布《科創屬性評價指引（

試行）》，進一步明確科創板定位，支持硬科技企業上市，增強資本市場對科技創新企業的包容

性。（ｃｗ）

