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23/06/2020 15:56

【香港政情】香港民研：林鄭月娥最新評分２９分，較月初微升

　　《經濟通通訊社２３日專訊》香港民意研究所公布最新一輪行政長官及特區政府民調結果。
行政長官林鄭月娥最新評分２９分，較月初調查上升１﹒２分，支持率淨值上升至升６個百分點
到負４８個百分點。
　　特區政府最新滿意率淨值負５４個百分點，信任淨值負３２個百分點，兩者均較上一輪調查
微跌。市民對現時經濟、民生及政治狀況的滿意淨值分別為負５２、負５４及負８１個百分點，
三者與上個月比較均有顯著改善。（ｂｉ）

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