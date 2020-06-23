【國安立法】中央官員在港召開國安法座談會，任志剛等離開中聯辦

《經濟通通訊社２３日專訊》據《人民日報》報道，有中央官員今日在香港主持召開多場座
談會，收集港區國安法的意見及建議。行政會議成員任志剛、身兼港大法律學院教授的基本法委
員會委員陳弘毅、身兼監警會主席的資深大律師梁定邦，下午陸續抵達中聯辦。
任志剛離開中聯辦時，未有回應是否與中央官員會面，亦未有回應表達了甚麼意見，只是表
示要回家。（ｂｉ）
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