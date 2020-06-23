【新冠肺炎】消息指本港今日無新增確診個案

《經濟通通訊社２３日專訊》消息指，本港今日無新增新型冠狀病毒確診個案，沒有疫情記
者會。
有一名男患者凌晨不治，累計死亡人數增至６人。死者是沙田瀝源邨祿泉樓感染群組的７２
歲男子，本月４日入院，當時未有病徵，其後情況轉差，轉送深切治療部，期間需洗腎及接駁人
工心肺機協助呼吸，並需輸注強心藥，但病情未有好轉，延至今日凌晨不治。（ｂｎ）
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