【新冠肺炎】消息指本港今日無新增確診個案

《經濟通通訊社２３日專訊》消息指，本港今日無新增新型冠狀病毒確診個案，沒有疫情記

者會。

有一名男患者凌晨不治，累計死亡人數增至６人。死者是沙田瀝源邨祿泉樓感染群組的７２

歲男子，本月４日入院，當時未有病徵，其後情況轉差，轉送深切治療部，期間需洗腎及接駁人

工心肺機協助呼吸，並需輸注強心藥，但病情未有好轉，延至今日凌晨不治。（ｂｎ）

