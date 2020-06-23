【國安立法】涂謹申：擔憂香港法院出現「一院兩制」

《經濟通通訊社２３日專訊》行政長官林鄭月娥今早解釋關於指定法官的概念，民主黨立法
會議員涂謹申表示，專門法庭並非審理刑事案件的法庭，無法相提並論，亦認為本港並無法官是
由特首特別委任去審理刑事案。
他指出，港區國安法是將內地的獨裁制度搬來香港，日後本港法院將變成「一院兩制」，又
指中央至今未公布港區國安法的草案條文，是黑箱作業，內地的法律制度公認帶有政治色彩及含
糊，與香港普通法的完整制度有很大出入。（ｂｎ）（ｚｚ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道23/06/2020
【延期年金】年金扣稅大作戰 夫婦點先可盡享12萬免稅額?
|生財有道23/06/2020
【QQ發威】溫鋼城：騰訊衝上500元必然 阿里值博率高
|FOCUS23/06/2020
【FOCUS】幕僚放鷹又縮沙 侵侵「硬食檸檬」陷兩難
|生財有道23/06/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：微盟低位有貨應止賺
|中國故事22/06/2020
《神州經脈》LPR連兩月持穩 單日淨投放月內多 A場成交放量
|瑞達創富22/06/2020
創富、存富和傳承 稅務考慮不容忽視
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰