【國安立法】涂謹申：擔憂香港法院出現「一院兩制」

《經濟通通訊社２３日專訊》行政長官林鄭月娥今早解釋關於指定法官的概念，民主黨立法

會議員涂謹申表示，專門法庭並非審理刑事案件的法庭，無法相提並論，亦認為本港並無法官是

由特首特別委任去審理刑事案。

他指出，港區國安法是將內地的獨裁制度搬來香港，日後本港法院將變成「一院兩制」，又

指中央至今未公布港區國安法的草案條文，是黑箱作業，內地的法律制度公認帶有政治色彩及含

糊，與香港普通法的完整制度有很大出入。（ｂｎ）（ｚｚ）

