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23/06/2020 15:44

【國安立法】涂謹申：擔憂香港法院出現「一院兩制」

　　《經濟通通訊社２３日專訊》行政長官林鄭月娥今早解釋關於指定法官的概念，民主黨立法
會議員涂謹申表示，專門法庭並非審理刑事案件的法庭，無法相提並論，亦認為本港並無法官是
由特首特別委任去審理刑事案。
　　他指出，港區國安法是將內地的獨裁制度搬來香港，日後本港法院將變成「一院兩制」，又
指中央至今未公布港區國安法的草案條文，是黑箱作業，內地的法律制度公認帶有政治色彩及含
糊，與香港普通法的完整制度有很大出入。（ｂｎ）（ｚｚ）

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