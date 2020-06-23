【香港政情】民陣準備多個方案與警方商討「七一遊行」安排

《經濟通通訊社２３日專訊》民陣下午與警方商討「七一遊行」安排，民陣召集人岑子杰表

示，警方不應以公共衛生為由禁止示威及遊行，民陣已準備多個方案與警方商討，希望能成功舉

辦是次遊行。

民陣副召集人陳皓桓表示，民陣的方案包括分開數個集合點、分批起步、人潮管制等，以保

持社交距離，亦相信市民及民陣願意配合警方提出的指引。（ｂｎ）（ｚｚ）

