【國安立法】林鄭月娥：未收到北京官員來港解釋國安法通知

《經濟通通訊社２３日專訊》行政長官林鄭月娥在行政會議前表示，未收到消息將有北京官
員會來港解釋港區《國安法》，但條例是全國性法律，中央官員、特別是全國人大法工委的專家
會有最權威的解讀，她亦會盡力了解條文的目的和解說。
以往７月１日都會舉行遊行，被問及限聚令會否不會在７月１日前完結，林鄭月娥稱，是次
限聚令延長後，有效期至７月２日。（ｊｏ）
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