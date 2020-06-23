《小傳日記》ＱＱ又發功，魚缸向前衝；舊經濟襯托，二萬五在望！

《小傳日記》「孖屐」繼續憂慮疫情第二波出現，不過隔晚美股重磅佬同科技佬造好，三大

指數就企穩，納指仲要創收市新高。香江魚缸昨日低收１３２點後，今早輕微高開３０點，開報

２４５４１點。其後，有消息就話白宮貿易顧問納瓦羅接受霍士新聞訪問個陣話，同神州嘅貿易

協議已經結束。消息令今朝美股期貨大跌，道指期貨跌逾４００點，加上人仔倒插，魚缸同樣受

拖累隨即向下，最多跌３２６點，低見２４１８４。

之後納瓦羅又澄清話意思唔係指貿協結束，係指中美雙方信任層面；加上侵侵都去Ｔｗｉｔ

ｔｅｒ澄清，同神州貿易協議完好無缺，並希望神州繼續遵守協議條款。美股道指期貨倒升，魚

缸跌幅迅速被收復。

午後，強勢重磅藍戰士好似ＱＱ（００３８８）同生發發（００３８８）繼續炒上，仲要齊

齊繼續破頂；加上舊經濟、出口佬同磚頭佬消化咗上述「誤會」後彈起，帶動魚缸拗腰回升，最

多升３９６點見２４９０７。亞太主要「孖屐」同樣造好，人仔跌勢亦喘定，最終香江魚缸重返

百天線（約２４７５７點），收報２４９０７點，升３９６點或升１﹒６２巴仙，主板成交１１

９４﹒４７億銀減唔夠１巴仙。國企指數報９９９３點，升１１４點或升１﹒１６巴仙。

Ａ場都彈起，上證綜指報２９７０點，升５﹒３５點或升唔夠１巴仙。深成指報１１７９４

點，升９１﹒５７點或升１巴仙，總成交７５８３﹒１７億銀人仔。

重磅藍戰士，ＱＱ升近半成，報４９７﹒４元，盤中高見４９８﹒６元破頂，為表現最佳藍

戰士及國貨佬；三發發（００３８８）升近３巴仙，報３２０銀；大笨象（００００５）升２巴

仙，報３７﹒４５銀；神州移動（００９４１）升逾１巴仙，報５４﹒７５銀；ＡＩＡ（０１２

９９）升逾２巴仙，報７４﹒９銀。



＊新經濟值捧美團最得寵，外資愛Ｓａａｓ微盟有支持＊



瑞信話，宜家港股嘅估值係前所未有咁平，係一個相當吸引嘅機會，特別睇好新經濟魚毛，

包括科技、醫療健康等板塊。新經濟魚毛今日繼續炒上，美團（０３６９０）收彈近４巴仙，報

１７６﹒８銀再破頂；小米（０１８１０）踼高逾１巴仙，報１２﹒７２銀。阿里（０９９８８

）旗下菜鳥計劃喺未來三年內，將跨境包裹時效提升１倍，揚逾３巴仙，報２２０銀。京東（０

９６１８）下屬兩間公司賣晒途牛所有持股，今日最低見２２６銀，險守發行價，收跳近１巴仙

，報２３０銀。

喺花旗國上市嘅兩間內地大型數據中心服務商，先後獲黑石同高瓴資本入股後急升，連帶喺

香江上市嘅Ｓａａｓ股份都有反彈，新意網（０１６８６）抽高近６巴仙，報６﹒３銀；神州有

贊（０８０８３）鏟高近７巴仙，報１﹒１銀；神州軟件（００３５４）無咗逾１巴仙，報４﹒

３４銀。噚日微盟（０２０１３）受累「刪庫事件」索賠案，急插近１２巴仙，今日反彈逾４巴

仙，報９銀。



＊侵侵態度好出口無煩惱 醫藥表現勁料跌唯照升＊



今朝美國官員透露中美貿易協議已完結，其後特朗普急急腳澄清協議仍全面有效，回應態度

非常正面，令出口股由跌轉升！當中敏實表現最好，有指其與海拉（ＨＥＬＬＡ）合作開發雷達

罩相關產品，加上鋁電池盒業務有望實現收入增長，大和因此重申其「買入」評級同上調目標價

。敏實集團（００４２５）飛近７巴仙，報２２﹒５５銀；敏華控股（０１９９９）彈逾３巴仙

，報７﹒４８銀；申洲國際（０２３１３）揚近３巴仙，報９９﹒３銀；創科實業（００６６９

）走高近２巴仙，報７７銀。

醫療股今日有微創醫療同威高領升。威高股份雖遭母公司折讓１﹒５巴仙減持，但今仍衝上

逾２巴仙。聯邦制藥則因主席蔡海山家族折讓６巴仙減持，股價急挫。微創醫療（００８５３）

彈逾５巴仙，報２５﹒６５銀；威高股份（０１０６６）踢高近５巴仙，報１６﹒０６銀；中國

生物製藥（０１１７７）跳起近４巴仙，報１４﹒９６銀；聯邦制藥（０３９３３）碌低逾７巴

仙，報７﹒１３銀。



＊手遊佬爆升中手游好醒，晶片大無畏華虹中芯威＊



資金繼續爆炒手遊佬！網易（０９９９９）彈近３巴仙，報１３２﹒６銀；禪遊科技（０２

６６０）彈上近１０巴仙，報１﹒１４銀；友誼時光（０６８２０）抽高近９巴仙，報３﹒８９

銀；中手游（００３０２）飆７巴仙，報３﹒６４銀。

而近日晶片股都有追棒，中芯國際（００９８１）飛逾９巴仙，報２６﹒４５銀；華虹半導

體（０１３４７）彈上近９巴仙，報２４﹒９５銀；上海復旦（０１３８５）升逾１巴仙，報７

銀。

另外，藍籌新世界發展（０２９０９）上周通過股份四合一，股份合併於今日生效，並以代

碼為（０２９０９）作買賣。全日升近２巴仙，報３８﹒９銀。請請！



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