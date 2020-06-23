【企業盈警】葉氏化工集團料中期利潤按年跌約３０至４５％

《經濟通通訊社２３日專訊》葉氏化工集團（００４０８）公布，預期集團截至今年６月
３０日止六個月錄得之利潤較去年同期將降低約３０至４５％。
利潤減少主要由於在今年上半年，就預備油墨集團於深交所建議分拆及獨立上市而進行企業
重組，導致發生一次性主要包括匯兌虧損、稅項及專業費用合共約１９００萬元。（ｂｎ）
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