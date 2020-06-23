【國安立法】任志剛：無參與港區國安法座談會

《經濟通通訊社２３日專訊》《人民日報》報道，有中央官員今日在香港主持多場座談會，
向香港各界人士繼續廣泛收集「港區國安法」的意見與建議。
行政會議成員任志剛、身兼基本法委員會委員的港大法律學者陳弘毅、身兼監警會主席的資
深大律師梁定邦，以及前行會成員梁智鴻等，下午先後抵達中聯辦。
任志剛其後透過發言人指，今日到中聯辦是出席另一個會議，並非參與港區國安法座談會。
（ｂｉ）
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