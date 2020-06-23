【新冠肺炎】景順：經濟數據有所改善，新冠肺炎感染率仍難控制

《環富通基金頻道２３日專訊》景順首席環球市場策略師Ｋｒｉｓｔｉｎａ Ｈｏｏｐｅｒ

發表評論指，經濟數據顯示情況有所改善，但新冠肺炎感染率仍然難以控制。



＊正面因素＊



美國５月零售銷售額按月升１７﹒７％，創有紀錄以來的最大升幅，亦遠勝市場預期。

中國５月份工業生產按年增長４﹒４％，雖然遜於市場預期，但仍較４月份有所改善。零售

銷售額繼４月下降７﹒５％後，５月份按年僅跌２﹒８％。固定資產投資在今年首五個月下降

６﹒３％，比一至四月的大幅下降有所改善。

中國在近日的中美對話中，重申會履行一月份中美首階段貿易協議的承諾，加快採購美國農

產品。儘管美國針對中國的言論越來越激烈，但至少就目前而言，雙方敵對的情況不太可能升級

。

此外，特朗普政府正在草擬一項重要的基礎設施計劃。從長遠角度來看，這對美國經濟是有

利的。



＊負面因素＊



歐洲、美國和英國都在各自重啟經濟活動。我預期這無疑會有助於改善經濟數據，但也會增

加病毒傳播在英美兩地失控的機會。而中國疫情曾一度受控，現時北京卻再次出現爆發。

該行也可以肯定，美國國會將在７月４日獨立日假期後，才會考慮採取更多財政刺激措施。

隨著上周兩韓緊張局勢升溫，衍生了一些地緣政治風險。



＊市場展望＊



在接下來的一周，預計經濟數據會繼續呈現改善跡象，但感染率可能會比預期差。

在美國某些州份，感染率可能會持續上升，對股市構成下行壓力。

雖然經濟數據改善和感染率上升同時出現並非理想的情況，也不確定這是否可以一直持續下

去。但是短期來看，這種情況表明股市將面臨大幅波動，然而我相信趨勢依然偏向上升，因為聯

儲局和其他央行已經推出了大規模刺激措施。（ｈｏ）

