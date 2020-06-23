【新冠肺炎】報道指健康碼有望下星期推出，落馬洲口岸將重開

《經濟通通訊社２３日專訊》粵港澳三地政府籌備推出互認「健康碼」，《星島日報》報道

，「健康碼」有望於下星期推出。

報道引述消息指，初步會讓專業人士、有公務及商務需要者等，以先到先得形式申請「健康

碼」，料每星期有２０００至３０００個名額，另外亦會研究為有特別需要人士預留少量名額。

報道又指，為配合「健康碼」措施，港府將會在深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸以外，再重開

落馬洲口岸供出入境。據悉，落馬洲口岸通關時間初步為早上８時至晚上１０時。（ｈｌ）

