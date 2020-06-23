騰訊及港交所強勢破頂，港股收２４９０７漲３９６點，重返百天線

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股重磅股及科技股造好，帶動美股三大指數回穩，納指

再創收市新高。恆指昨日低收１３２點後，今早輕微高開３０點，開報２４５４１點。其後，外

媒報道白宮貿易顧問納瓦羅周一接受霍士新聞訪問時表示，與中國的貿易協議已經結束。美股期

貨向下，道指期貨跌逾４００點，恆指同樣受拖累隨即向下，最多跌３２６點，低見２４１８４

。

之後納瓦羅又澄清指非中美貿協結束，有關言論僅屬中美雙方信任的層面。其後，美國總統

特朗普亦在Ｔｗｉｔｔｅｒ澄清，與中國貿易協議完好無缺，並希望中國繼續遵守協議條款。美

股道指期貨倒升，港股未幾亦拗腰回升。

午後，強勢重磅股如騰訊（００７００）及港交所（００３８８）借勢繼續炒上，加上出口

股及地產股同樣回升，帶動港股最多升３９６點，報２４９０７。亞太主要股市普遍收高，人民

幣跌勢亦喘定，最終港股重返百天線（約２４７５７點），收報２４９０７點，升３９６點或升

１﹒６２％，主板成交１１９４﹒４７億元基本持平。國企指數報９９９３點，升１１４點或升

１﹒１６％。

Ａ股方面，上證綜合指數報２９７０點，升５﹒３５點或升０﹒１８％。深證成份指數報

１１７９４點，升９１﹒５７點或升０﹒７８％，總成交７５８３﹒１７億元人民幣。

重磅股方面，騰訊升４﹒８９％，報４９７﹒４元，盤中高見４９８﹒６元破頂，為表現最

佳藍籌及國指股；港交所（００３８８）升２﹒７％，報３２０元；匯控（００００５）升

２﹒０４％，報３７﹒４５元；中移動（００９４１）升１﹒４８％，報５４﹒７５元；友邦保

險（０１２９９）升２﹒４６％，報７４﹒９元。



＊新經濟股續獲追捧，美團揚４％創新高＊



本日新經濟股持續強勢，繼續獲資金追捧。美團點評（０３６９０）升３﹒７％，報

１７６﹒８元兼創新高；阿里健康（００２４１）破頂升７﹒９７％，報２３﹒７元；阿里巴巴

（０９９８８）升３﹒２９％，報２２０元；眾安在線（０６０６０）升５﹒２６％，報３６元

；易鑫集團（０２８５８）升１４﹒２１％，報２﹒１７元。

昨日受微盟（０２０１３）「刪庫事件」索賠案拖累，Ｓａａｓ股集體跳水，本日普遍隨市

反彈。金蝶（００２６８）升６﹒９９％，報１７﹒１４元兼創新高；微盟集團（０２０１３）

升４﹒１７％，報９元；中國有贊（０８０８３）升６﹒８％，報１﹒１元；金山軟件

（０３８８８）升３﹒９４％，報３３元；兌吧（０１７５３）升１０﹒０６％，報３﹒５元。

市場繼續炒作中芯國際（００９８１）回「Ａ」上市，部分晶片股同樣跟升。中芯國際升

９﹒３％，報２６﹒４５元；華虹半導體（０１３４７）升８﹒７１％，報２４﹒９５元；上海

復旦（０１３８５）升１﹒１６％，報７元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）跌０﹒６５％，報

８３﹒７５元。



＊白宮貿易顧問及特朗普澄清貿議仍進行，出口股先跌後揚＊



白宮貿易顧問納瓦羅今早曾表示與中國的貿易協議已經結束，出口股普遍走低。惟及後美方

迅速澄清，出口股回升。申洲國際（０２３１３）升２﹒６９％，報９９﹒３元；萬洲國際

（００２８８）升１﹒７８％，報６﹒８６元；創科實業（００６６９）升１﹒７８％，報７７

元；敏華控股（０１９９９）升３﹒３１％，報７﹒４８元；敏實集團（００４２５）升

６﹒６２％，報２２﹒５５元。

部分醫藥及醫療相關股配股，普遍隨市造好。折讓逾３％配股的微創醫療（００８５３）升

５﹒３４％，報２５﹒６５元；遭控股股東折讓逾１﹒５％減持的威高股份（０１０６６）升

４﹒９７％，報１６﹒０６元；遭控股股東折讓逾６％減持的聯邦制藥（０３９３３）跌

７﹒４％，報７﹒１３元；藥明生物（０２２６９）升５﹒３５％，報１４５﹒８元創新高；中

生製藥（０１１７７）升３﹒７４％，報１４﹒９６元兼破頂。

手遊股繼續炒起，心動公司（０２４００）升７﹒４９％，報３３元；中手游

（００３０２）升７﹒０６％，報３﹒６４元；網易（０９９９９）升２﹒５５％，報

１３２﹒６元；創夢天地（０１１１９）升２﹒６７％，報４﹒６２元；友誼時光

（０６８２０）升８﹒６６％，報３﹒８９元。

另外，新世界發展（０２９０９）上周通過股份四合一，股份合併於今日生效，並以代碼為

（０２９０９）作買賣。全日升１﹒６２％，報３８﹒９元。（ｋｓ）

