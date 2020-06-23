《鍾之日記》騰訊破頂近５百，茅台市值執牛耳

《鍾之日記》６月２３日，香港天氣：熱。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國官員有關中美貿易協議的言論，令市場早盤舞高弄低，白宮貿易顧問納瓦羅突稱中美貿

易協議已經結束的言論，市場為之一震，道期即急插約４００點、離岸人幣跳水近３００點。幸

好美國方面迅速澄清，納瓦羅本人澄清，其所謂中美貿易協議「結束」僅為信任層面。美國總統

特朗普亦在社交媒體上出手「補鑊」，強調中美貿易協議仍全面有效，又冀中國繼續遵守協議。

事實上，中美今年初簽署首階段貿易協議後，肺炎疫情席捲全球，中方履約進程始終牽扯市場神

經。中美關係亦因疫情陷入更深層次冰封，特朗普近期表示與中國脫勾仍屬美國政策選項。

恆指今早輕微高開３０點，一度最多跌３２６點後拗腰回升，收報２４９０７點，升３９６

點或升１﹒６２％，主板成交１１９４﹒４７億元與上日基本持平。



＊騰訊破頂逼近５００元，市值超阿里稱冠＊



隔晚美國納指月內第四次創新高收市，振奮了在港上市的科網股。其中，獲野村維持買入的

「股王」騰訊（００７００）今日升勢淩人，股價除連升六日外，今日盤中高見４９８﹒６元創

上市新高，並以接近全日高位收報４９７﹒４元漲近５％。騰訊市值更達４﹒７５萬億元，首次

超越阿里巴巴（０９９８８），成港股市值排行第一。

在資金流方面，騰訊全日錄得１８﹒２５億元資金淨流入，較過去五天平均淨流入約

１０﹒７億元高出逾７０％。另外，騰訊近日亦成北水寵兒，北水自６月１１日起便連續八日淨

買入，而上日（２２日）則淨買入１６﹒８億元人民幣。騰訊連續多日獲資金力捧，料股價或有

望持續高企兼突破５００元。

另一方面，蘋果公司據報７月起，會將未獲政府審批的手機遊戲在中國下架，預料有多達二

萬隻遊戲將會受影響。有市場調查機構指出，去年經蘋果Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ銷售出約有６１０

億美元的數碼貨品和服務，中國佔其中大約五分之一，是繼美國後第二大市場，預計未獲審批的

遊戲下架後，同類交易會大減三成。若蘋果公司遊戲面臨下架危機，對騰訊來說變相是少了一個

強勁的競爭對手，或更有利其進一步獨霸市場。



＊深市創業板續創逾四年高＊



人行連續第四個工作開展逆回購操作，本周累計放水３２００億（人民幣．下同），人行此

舉有助資金跨季平穩過度。分析認為，當前資金利率或已接近人行「合意水平」。滬綜指早段跟

隨外圍最多跌０﹒５２％，在美國澄清貿協言論後，三大股指回穩。兩市午後走勢分化，滬綜指

短暫再倒跌，創業板則高見２３８２點，續刷２０１６年１月以來逾四年新高。滬綜指收升０﹒

１８％，報２９７０﹒６２點，創業板指數更飆１﹒６７％。兩市全日成交額７５８４億，較昨

日減少８﹒５％。



＊茅台晉身Ａ股一哥，市值爬頭「宇宙行」＊



儘管新冠疫情肆虐，全球經濟倒退，但仍無阻Ａ股「股王」、外資寵兒－－貴州茅台

（滬：６００５１９）股價節節攀升，今日收漲３﹒５％報１４７４﹒５元，盤中股價最高見

１４８２元，刷新歷史新高，其市值收市報１﹒８５萬億元，超越「宇宙行」工行

（０１３９８）（滬：６０１３９８）Ａ、Ｈ股合計逾１﹒７７萬億元的市值，穩居Ａ股一哥。

茅台作為一家酒股，市值已高於一眾ＡＨ股，包括農行（０１２８８）、中行

（０３９８８）、平保（０２３１８）、中石油（００８５７）等。

儘管受疫情衝擊，作為行業龍頭的貴州茅台第一季銷售表現仍不俗。去年底，貴州茅台發布

《關於２０２０年度茅台酒銷售計劃的公告》，提出茅台酒銷售計劃為３﹒４５萬噸左右。此後

在疫情影響之下，公司強調全年計劃不變，任務不減，指標不調，員工收入不降的既定目標不變

。據貴州茅台一季報，公司一季度茅台酒收入２２２﹒２億元人幣，按年「疫市」增１４％。

市值上被茅台爬頭，工行Ｈ股今日收市輕微升０﹒４１％；而其他中資金融股升幅亦普遍落

後大市，平保升０﹒３％，中行升０﹒７％，國壽（０２６２８）彈０﹒９％，建行

（００９３９）揚１％。



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