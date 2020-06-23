【滬倫通】太保ＧＤＲ倫交所２２日上市，Ａ股疲軟跌０﹒７％

《經濟通通訊社２３日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公告，公司發
行的全球存托憑證（ＧＤＲ）６月２２日（倫敦時間）在倫敦證券交易所上市，證券代碼為
ＣＰＩＣ。超額配售權行使前，此次發行的ＧＤＲ共計１０２８７萬份，對應的基礎證券為
５﹒１４億股公司Ａ股股票。
太保Ａ股疲軟，目前跌０﹒７％，Ｈ股靠穩沒升跌。（ｃｔ）
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