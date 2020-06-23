【創板改革】首批註冊制受理ＩＰＯ企業３２家，擬募資３１２億元

《經濟通通訊社２３日專訊》深交所昨日（２２日）晚間通過發行上市審核業務系統，發出

創業板改革並試點註冊制下首批３３家申報企業的受理通知，由１８家保薦人保薦，其中申請首

發企業３２家，包括科翔電子、金源照明、維康藥業；申請再融資企業１家，為新易盛。

在３２家擬首發企業中，４家屬於計算機、通信和其他電子設備製造業，３家屬於軟件和信

息技術服務業，其他企業分屬醫藥製造、電氣機械和器材製造等行業。

３２家首發企業擬募資共３１２﹒８億元（人民幣．下同）。其中，融資額最高的是益海嘉

里金龍魚糧油食品股份有限公司，為１３８﹒７億元；融資額最小的是讀客文化股份有限公司，

為２﹒５億元。



＊中信建投保薦數量暫時領跑＊



從保薦機構來看，中信建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）保薦其中５家，保薦數量

暫時領跑；東莞證券、長江證券（深：０００７８３）承銷分別保薦４家；國金證券

（滬：６００１０９）保薦３家，國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）、華泰聯合、

銀河證券（０６８８１）（滬：６０１８８１）分別拿下２家。此外，東北證券

（深：０００６８６）等１０家券商分別斬獲１家。

深交所負責人表示，對在審企業申請文件進行核對並作出是否受理決定時，著重檢查申請文

件的齊備性。深交所發現存在個別發行人遺漏報送更新後申請文件的情形，已及時提出補正要求

。

該負責人強調，發行人和中介機構應嚴格對照相關規則要求，做好招股說明書等申請文件的

製作，特別注意申請文件與中證監及深交所規定的文件目錄是否相符，確保申請文件齊備、規範

，避免後續不必要的補正，提高申報工作效率。（ｌｃ）

