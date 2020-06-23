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23/06/2020 12:34

《中國要聞》胡潤：疫情下全球企業家財富生變，黃崢財富增長最快

　　《經濟通通訊社２３日專訊》胡潤研究院今日發布《疫情四個月後全球企業家財富變化特別
報告》，研究胡潤全球富豪榜上的企業家在截至２０２０年５月３１日的四個月內的財富變化。
　　過去四個月胡潤全球百強企業家中財富增長最快的前五名都來自中國，以黃崢為首，翻倍至
２５００億元（人民幣．下同），相當於這四個月平均每天增長１０億，超過許家印和李嘉誠一
舉進入全球前三；其他四位是海天味業的龐康、邁瑞的徐航、新希望的劉永好家族和海底撈的張
勇舒萍夫婦。

＊馬化騰仍是中國首富＊

　　亞馬遜的傑夫．貝佐斯過去四個月財富增加最多，增加了１５００億（相當於一個李嘉誠的
財富），達到１﹒１萬億元，蟬聯世界首富。馬化騰以３２００億財富保持在馬雲之上，仍然是
中國首富。
　　特斯拉股價上漲成為全球價值最高汽車公司，最近成功將兩名宇航員送入國際空間站的４８
歲埃隆．馬斯克財富增長了５３０億，以３７５０億人民幣位列全球第１８。
　　電商京東的劉強東財富增長了２４％，達到１１５０億，新進入全球百強，位列第７２。
　　總部加州的視頻會議軟件Ｚｏｏｍ，５０歲的華裔創始人袁征過去四個月財富從３２０億增
至三倍，超過９００億，全球排名從第５５５位升至前１５０名。（ｃｔ）

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