【國安立法】歐盟對國安法嚴重關切；習近平稱中歐應聯手拉動復蘇

《經濟通通訊社２３日專訊》中歐領導人周一（２２日）舉行視像會議，國家主席習近平、

歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩列席。歐盟表明，高度關切北京推動港區國安

法，認為立法程序不符合基本法和中國對國際的承諾，港人受《基本法》保障的權利及自由受壓

，促請北京確保香港的多元政治、民主和人權水平。

馮德萊恩會後表示，歐盟相信港區國安法違反北京對國際的承諾，嚴重損害「一國兩制」原

則及高度自治，若果繼續展開立法將面臨非常負面的後果，期望北京當局三思。米歇爾又批評中

方任意拘留銅鑼灣書店股東、瑞典籍公民桂民海，以及兩名加拿大公民康明凱及邁克爾。



＊習近平：中歐沒根本利害衝突，合作遠大於競爭＊



中方沒有透露習近平就港區國安立法的回應。據《新華社》報道，習近平會上表示，疫情發

生以來，中歐相互支持、相互幫助，強調中歐沒有根本利害衝突，合作遠大於競爭，共識遠大於

分歧。習近平強調，中國要和平不要霸權，是機遇不是威脅，是夥伴不是對手，雙方要相互尊重

、求同存異、和而不同，不斷增進彼此理解和信任。

習近平表示，中歐要做推動全球發展繁榮的兩大市場，中歐兩大經濟體應該發揮世界經濟「

雙引擎」作用，拉動世界經濟復蘇，共同支持科學有序復工復產，加強宏觀經濟政策協調，維護

全球產業鏈供應鏈穩定通暢。

另外，國務院總理李克強與米歇爾和馮德萊恩共同主持第二十二次中國－歐盟領導人會晤。

雙方認為中歐投資協定談判取得進展，期待達成高水平的協定，同意盡最大努力，盡快就公平競

爭方面的規則，達成共識。（ａｃ）（ｚｚ）

