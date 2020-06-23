【貿易再戰】美國財長：也許會有美國與中國貿易脫勾的時候

《經濟通通訊社２３日專訊》美國財政部長姆努欽（Ｓｔｅｖｅｎ Ｍｎｕｃｈｉｎ）接受

福斯商業新聞訪問時表示，或許會出現「美國與中國貿易脫勾」的時候，與中國脫勾是美國總統

特朗普可能考慮的事。

約一周前，特朗普在推特貼文，威脅切斷與中國的聯繫。當時其推文寫道：「美國在各種情

況下，確實保留與中國完全脫勾的政策選項。」（ｃｔ）

