【貿易再戰】美國財長：也許會有美國與中國貿易脫勾的時候

《經濟通通訊社２３日專訊》美國財政部長姆努欽（Ｓｔｅｖｅｎ Ｍｎｕｃｈｉｎ）接受
福斯商業新聞訪問時表示，或許會出現「美國與中國貿易脫勾」的時候，與中國脫勾是美國總統
特朗普可能考慮的事。
約一周前，特朗普在推特貼文，威脅切斷與中國的聯繫。當時其推文寫道：「美國在各種情
況下，確實保留與中國完全脫勾的政策選項。」（ｃｔ）
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