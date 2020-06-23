【ＦＯＣＵＳ】幕僚放鷹又縮沙，侵侵「硬食檸檬」兩難

【ＦＯＣＵＳ】侵侵的前「自己友」－國安顧問博爾頓的《事發之室：白宮回憶錄》，愈來

愈似要將他的對華政策逼到牆角。就在該書周二（２３日）迎來正式發售前一日，財長努欽及貿

易顧問納瓦羅雙雙現身霍士新聞，前者指「中美或有朝一日脫鈎」，後者稱「已結束」。

白宮左膀右臂要員大試水溫放鷹，恐顯示侵侵「硬食檸檬」的兩難處境－－一邊是博爾頓爆

料，農產品採購額是有意設計，以增加連任勝算；另一邊則是中國實際採購量遠落後預期。



＊Ｉｔ’ｓ ｏｖｅｒ震跌道期，納瓦羅急解畫＊



繼侵侵上周四（１８日）發推稱，中美「完全脫鈎」仍是政策選項後，白宮兩大要員周一

（２２日）雙雙現身霍士新聞「附議」。先是財長努欽指，中美或有朝一日脫鈎，是總統可能的

考慮；華府正尋求中國政府就處理肺疫大流行缺乏透明及造成破壞問責。

接著是貿易顧問納瓦羅以「結束了（Ｉｔ’ｓ ｏｖｅｒ，ｙｅｓ）」，回應「總統顯然想

盡可能維持貿易協議，但鑑於所有發生的事，這一切結束了嗎？」的提問。話音未落，道指即急

插約４００點、離岸人幣跳水近３００點。

對此，納瓦羅緊急解畫稱，「Ｉｔ’ｓ ｏｖｅｒ」的評論完全無關中美執行中的第一階段

貿易協議，而只是言及與北京就肺疫的缺乏互信。侵侵亦同時發推指，貿易協議完好無損

（ｆｕｌｌｙ ｉｎｔａｃｔ），希望中國繼續遵守協議條款。

努欽、納瓦羅搶在大爆侵侵猛料的博爾頓《白宮回憶錄》正式發售前對華「放鷹」，小試水

溫即遭遇美股激烈反應，被逼急「縮沙」，恐顯示侵侵「硬食檸檬」的兩難處境。



＊採購量達標成疑，智庫爆華府商後著＊



據博爾頓爆料，首階段貿協有關中國大幅增加對美農產品採購，乃是有意設計，旨在增加侵

侵２０２０連任勝算。但在上屆總統大選轉投侵侵的農業州愛荷華，大豆協會主席最新稱，第一

階段貿協令人失望，中國的採購承諾很大可能無法實現。

彼得森國際經濟研究所追蹤的中美貿易數據顯示，首４月，中國自美農產品進口６３億美元

，不到全年採購承諾３６６億美元的兩成。另據大豆散裝貨船追蹤數據，儘管中國近期加大對美

大豆採購，但自巴西的採購規模遠超自美國的採購量。

事實上，早在５月初，侵侵就自爆對是否結束首階段貿協感到「糾結」；上周他再指，未就

新疆問題制裁中國，是為避免影響中美貿易協議。共和黨御用智庫美國企業研究所

（ＡＥＩ）中國貿易專家Ｄｅｒｅｋ Ｓｃｉｓｓｏｒｓ就透露，華府的內部焦點已經從「是否

應放棄協議」轉至「若是，接下來怎麼做？」

換言之，當侵侵計好「保留協議」與「終結協議」之間的得失盤數，中美現時「鬥而不破」

未必絕對。無論如何，音樂椅未停之前，膽大者先賺為敬。

