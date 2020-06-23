【國安立法】葉巧琦：指定法官名單仍是篩選，明顯存在角色衝突

《經濟通通訊社２３日專訊》大律師公會副主席葉巧琦接受電台節目訪問時表示，「港區國

安法草案」的說明提到，特首可從暫委或者特委法官中指定法官處理國安案件，有關規定不完全

是律政司司長鄭若驊理解的意思，即使對方說是特首指定一個法官名單，也屬於一種篩選，因此

仍然存在憂慮。

她認為，日後特首作為維護國家安全委員會主席，一方面要維護司法獨立，另一方面受中央

監督和問責，如果有權指定法官，明顯是角色衝突。（ｃｌ）（ｚｚ）

