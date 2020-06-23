【國安立法】田北辰：高院原訟庭審理涉國家安全案件應設立陪審團

《經濟通通訊社２３日專訊》港區人大代表田北辰在一個電台節目上表示，理解由行政長官

指定法官專門處理涉及國家安全的案件，並非指定某一名法官，認為港區國安法草案應寫明要基

於客觀基礎指定法官，日後高等法院原訟庭審理案件時，亦要設立陪審團，以平衡社會對特首選

擇法官的觀感。

田北辰希望法例清楚寫明中央在特定情形下，行使管轄權的範圍、理據等原則，如果涉及疑

犯移交?地審理，宜先由本地法院同意。（ｃｌ）（ｚｚ）

