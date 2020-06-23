《日入而息》林鄭反駁破壞司法獨立說法，騰訊破頂港股漲３９６點

《今天重點》﹡林鄭月娥稱未收到北京官員來港解釋國安法通知；指定法官處理國家安全案

件必定會諮詢首席法官；林鄭嚴正反駁破壞司法獨立說法，質疑無將一國放

眼內；林鄭稱第三批保就業資助批出，港府出資或超８１０億

﹡李國能憂「指定法官」「管轄權」損香港司法獨立

﹡房委會擬９月起公屋按機制加租９﹒６６％

﹡本港新增１６宗輸入確診個案，全部由巴基斯坦返港；瀝源邨祿泉樓７２歲

確診患者離世，累計６人死亡



《即日市況》﹡騰訊及港交所強勢破頂，港股收２４９０７漲３９６點，重返百天線



《深滬股市》﹡央媽兩日累放水逾三千億元，滬指收升０﹒１８％



《美元匯價》﹡美匯失守９７水平，技術走勢仍然偏弱；歐元最新報１﹒１２９１╱９４，

日圓最新報１０７﹒０４╱０５



《公司業績》﹡中國投融資（０１２２６）全年虧損擴大至１﹒２６億元，不派息

﹡環科國際（００６５７）全年虧損擴大至２３２４萬元，不派息

﹡謝瑞麟（００４１７）全年轉盈為虧蝕８９６７萬元，不派息

﹡興勝創建（００８９６）全年溢利跌６２％至為２﹒２億，末期息５仙

﹡華邦金融（０３６３８）全年虧轉盈５６０﹒７萬元，不派息

﹡瑋俊生物科技（００６６０）全年虧損收窄至３１６萬元，不派末期息



《公司資訊》﹡中國抗體（０３６８１）類風濕關節炎藥物三期臨床試驗顯示安全性和耐受

性良好

﹡中國興業（００１３２）收購廣東天諾額外２％股權

﹡中集集團（０２０３９）附屬中集車輛擬與深交所創業板上市

﹡平保旗下陸金所獲香港證監會１、４、９號牌，正式進軍資管業務

﹡正榮地產（０６１５８）控股股東解押後餘３﹒６６％股權抵押

﹡即時科研（０８１１９）上市委員會維持其暫時停牌之決定

﹡冠君產業信託（０２７７８）推出「冠君創業營商實戰計劃」

﹡國際娛樂（０１００９）申請菲律賓臨時牌照發展度假區

﹡國藝娛樂（０８２２８）今早停牌，待刊發收購及合併之內幕消息

﹡順泰（０１３３５）向內地物業公司借出４０００萭元人民幣為期半年

﹡新地（０００１６）旗下商場推「萬元狂賞」活動，料送７００萬現金券

﹡新特能源（０１７９９）附屬新疆新能源就承包合同對盱眙高傳提訴

﹡新高教集團（０２００１）終止收購新疆財經大學學院預付款項已全部收回

﹡瑋俊生物科技（００６６０）今日復牌

﹡綠葉製藥（０２１８６）治療腫瘤類型藥物臨床試驗申請受理

﹡劉強東出任京東數字科技董事長，妻子章澤天卸任董事

﹡龍資源（０１７１２）啟動研究瑞典金礦進行地下採礦可行性

﹡譽滿國際（０８２１２）下月８日起取消股份上市地位，公司將進行覆核

﹡新地（０００１６）旗下商場推「萬元狂賞」活動，料送７００萬現金券

﹡基石藥業（０２６１６）發布四款抗腫瘤候選藥物的臨床前資料

﹡弘陽服務（０１９９６）明招股入場費４３４３元，恆地李家傑為基投

﹡長江生命（００７７５）黑色素瘤候選疫苗獲ＦＤＡ批准快速通道資格認定

申請



《國企紅籌》﹡中外運（００５９８）獲招商局增持ＡＨ股，總股本增至５７﹒３４％

﹡天業節水（００８４０）５０３萬元人民幣悉售天業生態科技

﹡粵海廣南（０１２０３）更改公司中英文名稱，自今天起生效



《神州民企》﹡神州控股（００８６１）旗下科捷物流「６１８」承接單量增近５０％



《中國要聞》﹡５月全國銷售彩票２９２億降１８％，首５月降４９％

﹡胡潤表示疫情下全球企業家財富生變，黃崢財富增長最快

﹡奚國華出任中信集團黨委副書記

﹡特斯拉中國用戶數據和認證服務將遷往中國

﹡第三批帶量採購品種名單流出，涉知名常用藥腫瘤藥

﹡菜鳥表示未來三年跨境包裹時效提升１倍及升級菜鳥驛站

﹡網信辦指導屬地部門約談處置虎牙斗魚等十家直播平台

﹡銀保監表示銀行保險業行政處罰將統一，８月１日起實施

﹡人行２０００億逆回購利率持平，兩日累放水３２００億

﹡分析表示當前資金利率近人行合意水平，料逆回購更頻繁

﹡商務部表示上周食用農產品價小幅上漲，生產資料價下降

﹡財政部第三期十年抗疫特別國債，中標利率２﹒７７％

﹡發改委表示分兩批下達預算內的３５億支持海南自貿建設

﹡雲南要求省屬國企置換利率大於６﹒５％的債務

﹡人行表示清邁倡議多邊化協議修訂稿正式生效

﹡交通部表示５月交通固投增２７％，首５月超１萬億

﹡滬銀保監局開展上半年互聯網保險發展情況調研

﹡臨港新片區跨國公司總部數將不少於上海總數三分之一

﹡交通部發布深化粵港澳大灣區海事協同合作機制

﹡中印舉行軍長級會晤，同意採取必要措施推動事態降溫

﹡蓬佩奧稱敦促中國釋放兩名加拿大公民，指控毫無根據

﹡華為全球最大旗艦店明日在上海南京東路開業

﹡美國財長表示也許會有美國與中國貿易脫勾的時候

﹡特朗普稱中美貿易協議仍有效，希望中國繼續遵守協議

﹡納瓦羅稱言論被斷章取義，協議結束僅屬雙方信任層面

﹡達美航空周四起恢復中美往來航班

﹡五股份外資持股比超２６％，美的集團逼近２８％紅線

﹡美再將四華媒列外國使團，外交部：政治打壓又一例證

﹡中國外交部否認中印邊境衝突中方４０人死亡說法

﹡銀保監再延長香港地區再保信用風險因子適用期限

﹡中國５月汽油出口６８萬噸，同比降２０﹒４％



《寶島快訊》﹡台股連漲６日，收升０﹒３％報１１６１２﹒３６點



《其他消息》﹡民陣準備多個方案與警方商討「七一遊行」安排

﹡香港民研表示林鄭月娥最新評分２９分，較月初微升

﹡中銀香港申請現金發放計劃客戶總數增加七成

﹡地產代理獲發補貼，最多７０萬元

﹡吳敏兒稱有領取保就業補貼僱主迫員工放無薪假

﹡林鄭月娥稱第三批保就業資助批出，港府出資或超８１０億

﹡房委會擬９月起公屋按機制加租９﹒６６％

﹡調查指香港人平均每月儲蓄７４００元，逾半人疫情下對財務有憂慮

﹡銀行界與許正宇會面就理財通問題交流，未有提推出時間表

﹡馬鞍山４幅綠化地擬改建公私營房屋，提供７２２０伙

﹡據報中央研究在珠海市桂山島填海借讓香港建公屋

﹡安永料本港全年集資額２２００億，或蟬聯全球冠軍；本港上半年新股數量

跌２０％，集資額增２１％

﹡深股通全日流走９００萬元，陸股通仍連續四日淨流入；滬股通額度全日用

２５﹒５億元，陸股通淨流入７﹒５億

﹡人行在港發１００億人幣６個月期央票，認購倍數３﹒４２倍

﹡匯豐表示未見客戶存款及信用卡還款情況出現異常



《國安立法》﹡田北辰稱高院原訟庭審理涉國家安全案件應設立陪審團

﹡李國能憂「指定法官」「管轄權」損香港司法獨立

﹡林鄭月娥稱未收到北京官員來港解釋國安法通知；指定法官處理國家安全案

件必定會諮詢首席法官林鄭嚴正反駁破壞司法獨立說法，質疑無將一國放眼

內

﹡涂謹申稱擔憂香港法院出現「一院兩制」

﹡葉巧琦稱指定法官名單仍是篩選，明顯存在角色衝突

﹡中央官員在港召開國安法座談會，任志剛等離開中聯辦



《新冠肺炎》﹡本港新增１６宗輸入確診個案，全部由巴基斯坦返港

﹡北京餓了麼一外賣員確診，每天接５０單左右

﹡文旅部表示疫情中高風險地區上網娛樂場所建議暫停營業

﹡北京健康碼異常或未持核酸檢測陰性證明人士禁止乘車

﹡北京海淀區永定路街道升為高風險，共５個高風險地區

﹡英國一豬肉企業及巴西一牛肉企業自主暫停對華出口

﹡報道指健康碼有望下星期推出，落馬洲口岸將重開

﹡景順表示經濟數據有所改善，新冠肺炎感染率仍難控制

﹡瀝源邨祿泉樓７２歲確診患者離世，累計６人死亡

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