《油金掠影》原油庫存激增油價高位回落，美元指數跌金價近八年高

《經濟通通訊社２４日專訊》美國上周原油庫存繼續創紀錄高位，油價周二（２３日）觸及

近四個月高位後回落。

布蘭特原油期貨跌０﹒４５美元或１﹒０％，報４２﹒６３美元。美國原油期貨下滑０﹒３

６美元或０﹒９％，收４０﹒３７美元。盤中早段兩合約皆觸３月６日以來高位。

美國總統特朗普周一（２２日）晚發推文表示，與中國的貿易協議完好無損。此前，白宮貿

易顧問納瓦羅曾表示，與中國來之不易的貿易協議已經結束，導致市場感不安。

隨後，美國石油協會（ＡＰＩ）數據顯示，上周美國原油庫存增加１７０萬桶，遠高於市場

預期的增加３０萬桶，油價從高位急回落。



＊現貨金曾高見１７６８﹒９６美元＊



新冠疫情仍在繼續，料各國央行續廣泛實施貨幣刺激舉措，美元指數下滑，黃金吸引力增加

，周二金價攀升至至２０１２年１０月以來最高。

現貨金上升０﹒７％，至１７６５﹒９９美元，盤中高見１７６８﹒９６美元。美國黃金期

貨收漲０﹒９％，報１７８２美元。

美元兌一籃子貨幣下跌０﹒５％，至９６﹒６０。

數據顯示，截止周二全球已有超過９１４萬人感染了冠狀病毒，但股市仍受美國經濟數據有

所改善而走高，這限制金價漲幅。

周一，全球最大黃金交易所交易基金ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ Ｔｒｕｓｔ ＧＬＤ的黃金持有

量上升０﹒５８％，至１１６６﹒０４噸，為２０１３年４月以來的最高水平。

其他貴金屬，鈀金持穩，報１９３８﹒４６美元。鉑金上揚０﹒８％，報８２８﹒７３美元

。白銀上升０﹒６％，至１７﹒９３美元。（ｆｚ）

