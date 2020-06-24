  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/06/2020 07:50

《油金掠影》原油庫存激增油價高位回落，美元指數跌金價近八年高

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國上周原油庫存繼續創紀錄高位，油價周二（２３日）觸及
近四個月高位後回落。
　　布蘭特原油期貨跌０﹒４５美元或１﹒０％，報４２﹒６３美元。美國原油期貨下滑０﹒３
６美元或０﹒９％，收４０﹒３７美元。盤中早段兩合約皆觸３月６日以來高位。
　　美國總統特朗普周一（２２日）晚發推文表示，與中國的貿易協議完好無損。此前，白宮貿
易顧問納瓦羅曾表示，與中國來之不易的貿易協議已經結束，導致市場感不安。
　　隨後，美國石油協會（ＡＰＩ）數據顯示，上周美國原油庫存增加１７０萬桶，遠高於市場
預期的增加３０萬桶，油價從高位急回落。

＊現貨金曾高見１７６８﹒９６美元＊

　　新冠疫情仍在繼續，料各國央行續廣泛實施貨幣刺激舉措，美元指數下滑，黃金吸引力增加
，周二金價攀升至至２０１２年１０月以來最高。
　　現貨金上升０﹒７％，至１７６５﹒９９美元，盤中高見１７６８﹒９６美元。美國黃金期
貨收漲０﹒９％，報１７８２美元。
　　美元兌一籃子貨幣下跌０﹒５％，至９６﹒６０。
　　數據顯示，截止周二全球已有超過９１４萬人感染了冠狀病毒，但股市仍受美國經濟數據有
所改善而走高，這限制金價漲幅。
　　周一，全球最大黃金交易所交易基金ＳＰＤＲ　Ｇｏｌｄ　Ｔｒｕｓｔ　ＧＬＤ的黃金持有
量上升０﹒５８％，至１１６６﹒０４噸，為２０１３年４月以來的最高水平。
　　其他貴金屬，鈀金持穩，報１９３８﹒４６美元。鉑金上揚０﹒８％，報８２８﹒７３美元
。白銀上升０﹒６％，至１７﹒９３美元。（ｆｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道23/06/2020
《Online有話兒》博爾頓新書爆大鑊　侵侵好頭痕！
中國故事23/06/2020
《神州經脈》貿協仍全面有效　人行連兩日大額放水　滬指表現牛皮
生財有道23/06/2020
【報稅攻略】年金扣稅大作戰　夫婦點先可盡享12萬免稅額?
生財有道23/06/2020
【QQ發威】溫鋼城：騰訊衝上500元必然　阿里值博率高
FOCUS23/06/2020
【FOCUS】幕僚放鷹又縮沙　侵侵「硬食檸檬」陷兩難
生財有道23/06/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：微盟低位有貨應止賺
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金