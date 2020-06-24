《油金掠影》原油庫存激增油價高位回落，美元指數跌金價近八年高

《經濟通通訊社２４日專訊》美國上周原油庫存繼續創紀錄高位，油價周二（２３日）觸及
近四個月高位後回落。
布蘭特原油期貨跌０﹒４５美元或１﹒０％，報４２﹒６３美元。美國原油期貨下滑０﹒３
６美元或０﹒９％，收４０﹒３７美元。盤中早段兩合約皆觸３月６日以來高位。
美國總統特朗普周一（２２日）晚發推文表示，與中國的貿易協議完好無損。此前，白宮貿
易顧問納瓦羅曾表示，與中國來之不易的貿易協議已經結束，導致市場感不安。
隨後，美國石油協會（ＡＰＩ）數據顯示，上周美國原油庫存增加１７０萬桶，遠高於市場
預期的增加３０萬桶，油價從高位急回落。
＊現貨金曾高見１７６８﹒９６美元＊
新冠疫情仍在繼續，料各國央行續廣泛實施貨幣刺激舉措，美元指數下滑，黃金吸引力增加
，周二金價攀升至至２０１２年１０月以來最高。
現貨金上升０﹒７％，至１７６５﹒９９美元，盤中高見１７６８﹒９６美元。美國黃金期
貨收漲０﹒９％，報１７８２美元。
美元兌一籃子貨幣下跌０﹒５％，至９６﹒６０。
數據顯示，截止周二全球已有超過９１４萬人感染了冠狀病毒，但股市仍受美國經濟數據有
所改善而走高，這限制金價漲幅。
周一，全球最大黃金交易所交易基金ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ Ｔｒｕｓｔ ＧＬＤ的黃金持有
量上升０﹒５８％，至１１６６﹒０４噸，為２０１３年４月以來的最高水平。
其他貴金屬，鈀金持穩，報１９３８﹒４６美元。鉑金上揚０﹒８％，報８２８﹒７３美元
。白銀上升０﹒６％，至１７﹒９３美元。（ｆｚ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇