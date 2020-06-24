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即市新聞

24/06/2020 07:50

《華爾街內望》憧憬華府出台新刺激措施，美股道指續升１３１點

　　《經濟通通訊社２４日專訊》經濟數據不斷改善，加上憧憬華府出台新刺激措施，美股周二
（２３日）續升，當中納指受科技股跳漲帶動再破頂。
　　道指高１３１點或０﹒５％，報２６１５６點。標指高１３點或０﹒４３％，報３１３１點
。納指高７４點或０﹒７４％，報１０１３１點。
　　白宮經濟顧問納瓦羅上日揚言中美第一階段貿易協議已經結束，引發市場混亂，不過及後美
國總統特朗普保證，協議依然完好無損。
　　美國財長努欽表示，下一項刺激經營方案將側重讓國民迅速重返工作崗位，並將考慮進一步
推遲報稅。白宮國家經濟委員會主任庫德洛又指，下一項救助方案可能包括退稅、派發現金等。
　　最新數據顯示，美國本月製造業和服務業萎縮速度放緩，因為企業在３月中開始實施停擺措
施後復工復產。另外上月新屋銷售躍升１６﹒６％，勝預期增加２﹒９％。
　　不過據《紐約時報》報道指，歐盟準備暫時禁止美國人員入境，因為美國未能控制疫情。
　　板塊方面，標指非必需消費品股、科技股板塊漲幅最大，工業股持平。公用股、地產股、必
需消費股等防禦型板塊下滑。
　　個股方面，耐克在公布季度業績前獲上調目標價，收漲２﹒４％。波音主要供應商
Ｓｐｉｒｉｔ　ＡｅｒｏＳｙｓｔｅｍｓ跌１３﹒３％，因為公司正尋求貸款機構的寬限。
　　指標十年期國債收益率漲不足１個基點，　報０﹒７１０２％。（ａｌ）

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